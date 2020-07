Aries y Tauro

El horóscopo indica que para Aries será importante gozar de una relación muy fluida y comunicativa con tu pareja o la persona que te gusta. Si has programado una cita, no vayas con mucha confianza. Podrías lastimar tu corazón. En la salud, dirás adiós a esas tóxicas costumbres que no benefician a tu salud. Mientras que Tauro, deberá destacar en el plano laboral. Aprovecha tu potencial mental. Piensa que cuanto más te esfuerces, más riquezas podrías ganar.

Géminis y Cáncer

Para Géminis, hoy será una montaña rusa de emociones. Has pasado días de mucha intensidad y encuentros con tu pareja y por ello es probable que hoy necesites disminuir tu actividad social y estar contigo mismo. Mientras que para Cáncer, es aconsejable dejar de esperar que en la vida sucedan cosas mágicas mientras permaneces con los brazos cruzados. Pon los pies sobre la tierra y vuelve al mundo real.

Leo y Virgo

Para Leo, hoy es el momento ideal para exigir un aumento de sueldo o una mejora de tus condiciones laborales. Mercurio está contigo, no lo desperdicies. Mientras que para Virgo sucederán momentos inusuales. Una conversación con alguien del pasado te abrirá los ojos. Ahora tienen una mayor madurez y no se repetirán los errores del pasado.

Libra y Escorpio

En lo que respecta a Libra, es importante realizar algo nuevo. Lo ideal sería hacer actividades que incluyan deporte y ejercicio. No te obligues a hacer algo que no te gusta. Mientras que los escorpianos, dispondrán de la buena influencia de Marte en buen estado cósmico con la Luna en signo de fuego que te ayudará en la recuperación de malestares y enfermedades.

Sagitario y Capricornio

Con respecto a Sagitario, este signo deberá tener especial cuidado en el trabajo. Una mala relación laboral que ha persistido en el tiempo, ahora podría resolverse. Igual con Mercurio Retrógrado, ten mucho cuidado con tus compañeros de área. Mientras que para Capricornio, será recomendable lograr realizar ejercicio físico o al menos tomar un breve descanso. La inestabilidad y los problemas de la vida cotidiana pueden deteriorar tu bienestar.

Acuario y Piscis

Para Acuario, hoy será un signo muy afortunado. Júpiter ilumina tu vida y permite que obtengas dinero, propiedades, o incluso algún empleo nuevo. Mientras que para Piscis, será importante no evadir al psicólogo. No debe darte vergüenza, deja los estereotipos a un lado de una vez. Relajarte o buscar apoyo será una buena opción