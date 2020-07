El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró esta mañana que no existe posibilidad alguna de otorgar aumentos en los sueldos de los empleados públicos. “En estos momentos y con la realidad económica provincial y nacional es absolutamente imposible”, estos dichos retumbaron en medio de una conferencia de prensa para el lanzamiento de los beneficios económicos que recibirán las PYMES.

Allí, también resaltó “si el sector privado no se levanta, el sector público no podrá brindar ningún aumento. La gente tiene que entender que es el sector privado, con el pago de impuestos y cargas tributarias, el que aporta al sector público. Al estar el sector privado parado, el Estado no recauda y se hace inviable otorgar aumentos. Es por eso que estamos lanzando medidas para levantar al sector privado y reactivar toda la economía”

Aprovechó la oportunidad para referirse a la Reforma Constitucional futura, y destacó que “creemos que tenemos que ir por una reforma integral. Estamos trabajando mucho y creemos que están dadas las condiciones para llevarla adelante. Estamos dispuestos a modificar los tres poderes del Estado”.

Finalmente en referencia a lo sucedido con el Consejo de la Magistratura dijo: “vamos a sacar un decreto dónde se definirán las formas de nombrar, no solo a jueces, sino a todos los funcionarios. Hablamos con la Universidad y los magistrados y será una medida superadora”. Demostrando, una vez más, su apoyo a la derogación del órgano cuyo trabajo era, justamente, la elección de los magistrados.

Pese a los dichos de la oposición, que calificaron esta situación como un “arrebato institucional”, “antidemocrático” y un “atropello político”; en la que muchos demostraron que la “mala noticia” les generó “preocupación” y en otros provocó sentimiento de defensa para armar un “plan de lucha”; Jalil y su gabinete oficialista, se mantienen firmes en cuanto a las decisiones ya tomadas y planean continuar.