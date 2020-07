La falta de cumplimiento en la Administración Pública sobre las normas elementales para contrarrestar la pandemia por el Covid-19 hace que el Gobierno tenga que ser específico en detalles que se repitieron hasta el cansancio. El Coronavirus vino para cambiar los hábitos para siempre. El mate es una costumbre, un sentimiento, una forma de relacionarse pero puede ser la razón de una cadena de contagios, por eso se avanzaría en una circular prohibiendo su consumo.

Hemos tenidos otras tipo de restricciones como cuando hay desabastecimiento de yerba pero ahora se trata de la salud pública y en los organismos oficiales es costumbre tener el mate en la mesa de trabajo y compartirlo con los compañeros mientras transcurre el turno. Ya no se puede, muchas cosas que compartíamos han cambiado pero la gente se olvida porque no hay casos nuevos o están contenidos, entonces se continúa con cierta “normalidad”

Cuando comenzaron los primeros casos en la provincia, las autoridades sanitarias indicaron que la gran mayoría de las personas contagiadas fueron por no tener en cuenta las medidas de prevención, como por ejemplo no compartir el mate. La irresponsabilidad de la gente hace que, indefectiblemente, debamos llegar al punto de prohibirlas.

Como bien sabemos, los argentinos somos afectuosos. Nos gusta compartir momentos, comidas, experiencias. Pero hoy en día tenemos que dejar de lado todo eso. Compartir en tiempos de pandemia puede ser peligroso. Tenemos que cuidarnos y cuidar al prójimo. Es la única medida que podemos tomar para volver a esas viejas y lindas usanzas que nos hacen quienes somos.

Es difícil cambiar las costumbres. Es como cambiar de vida. Es difícil no poder hacer lo que veníamos haciendo con familiares y amigos. Las visitas se redujeron y casi no vemos a muchos seres queridos pero trasmitamos un tiempo de excepcionalidad. Ahora quieren prohibir el mate. Si no se puede por las buenas, será por las malas. Tomar mate solo no será lo mismo porque pierde el sentido consuetudinario y tal vez haya sobre la mesa tantos mates como tomadores dispuestos y resignados.