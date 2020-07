En el último mes, Laurita Fernández habló mucho de cómo fue su separación con Nicolás Cabré y de su gran amistad con Fede Bal. Ahora también recordó cómo fue su relación con Fede Hoppe, con quien estuvo durante varios años mientras ella iniciaba su carrera en el Bailando por un Sueño. En comunicación con Catalina Dlugi, en su programa radial La once diez, la actriz reveló todos los detalles de su noviazgo.

En el marco del arranque del Cantando por un Sueño, del que Laurita será conductora, la bailarina confesó cómo fue su reencuentro con el productor de Showmatch. “Con Fede Hoppe firmé el contrato. Yo me llevo bien con todos los que salí”, expresó Fernández. Hace unas semanas, Yanina Latorre afirmó: “Creo que el amor de la vida de Hoppe es Laurita y el de ella es él”. Los dichos enojaron mucho a Macarena Rinaldi, la actual pareja de Hoppe.

Asimismo, no hace mucho, un usuario de Instagram aprovechó la oportunidad y le consultó a Ángel De Brito a través de sus historias si Laurita y Fede aún tienen “onda en lo personal”. Muy picante el conductor de Los ángeles de la mañana le replicó: “Un amor tan fuerte, no se apaga tan fácilmente”. Seguramente eso también enfurecerá a Rinaldi, quien en su momento expresó: “Hay suelta de palabras. Todo el tiempo. Sin responsabilidad y sin medir límites”.

En “Agarrate Catalina”, Fernández también habló de su buena relación con Fede Bal, a pesar de que la pareja se separó hace dos años. “La pasé bárbaro con Fede, lo quiero un montón y me alegra de verdad verlo bien a él y a su familia”, manifestó la conducora, y habló sobre la recuperación del actor. “La noticia me puso muy muy feliz. Me imagino cómo habrán vivido todo este proceso, por eso quise mandarle un mensaje de cariño, aliento y apoyo”, reflexionó Laurita.

La mediática se prepara para el Cantando 2020 que comenzará el lunes 27 de julio a las 22:30. El certamen será conducido por Laurita y Ángle De Brito. Ya están todas las parejas confirmadas, aunque algunas, como la de Karina Jelinek, se están separando. La modelo echó a su soñador y pidió a la producción que le den uno nuevo. A su vez, el jurado también ya fue confirmado. A las horas de la incorporación de Moria Casán al certamen, Georgina Barbarossa renunció.