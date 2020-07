La directora de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES), Fernanda Raverta, expresó hoy que no se descarta el desembolso de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El objetivo sería dar continuidad a esta ayuda como bono extraordinario para aquellas familias afectadas económicamente por la pandemia. La funcionaria nacional sostiene que el Estado seguirá presente y eligiendo la mejor herramienta para aplicar.

Raverta especificó sobre la acción futura: “Cuál será, hoy no lo sabemos. Puede ser un IFE cuatro o de otra forma”. Además, desde la Nación aseguran que se piensa cómo seguir aunque hoy no existen precisiones. El IFE se pensó en primera instancia para las familias que no tuvieron ingresos estables. Con la llegada del coronavirus apareció un segundo pago. Allí la medida se amplió al bancarizar a todas aquellas personas que no tenían clave bancaria única (CBU).

Ahora, según lo manifestado vendrá el tercer pago por decisión del presidente Alberto Fernández. La representante de ANSES explicó: “El Estado va a seguir estando presente con la mejor herramienta que podamos aplicar”. En ese sentido, Raverta confirmó que en estos momentos continúa el análisis del beneficio que “no sólo llega a la persona que lo cobra, sino que además impacta en la economía”.

Según la mandataria de Nación la Seguridad Social, la reactivación económica a través de este beneficio es de 90 mil millones de pesos, que se gastan en negocios de proximidad. “De alguna forma seguiremos presentes con las Políticas Públicas para la pos pandemia. Con respecto a lo que pasará luego de lo que deje el coronavirus a la realidad, Raverta consideró que desde el Estado se necesitará una mirada más institucional y más integral.

En este contexto, que agudizó puso la desigualdad de Argentina, uno de los temas de los cuales necesitan urgente resolución es “resolver el tema habitacional”. Raverta específicó que después de la pandemia será un tiempo de esfuerzo y una inteligencia común de los distintos organismos. Para ella pensar en la pequeña obra pública logrará terminar con la precariedad habitacional, es decir la de no tener agua potable, entre otras necesidades básicas cubiertas.