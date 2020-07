La noticia viene desde Huillapima. El Aconquija pudo saber que en esta localidad catamarqueña hubo un caso de violencia de género que se transformó en un escándalo de mayores proporciones por los ribetes políticos y el intento de soborno hacia la familia de la víctima. El involucrado es un sobrino del senador Ricardo Quinteros. Se hizo la denuncia en la policía pero la mujer del legislador peronista llamó para ofrecer dinero y todo quede en la nada.

El sujeto violento sería de apellido Silva y tuvo un altercado con una joven que terminó en un golpe por lo que la familia de la adolescente decidió tomar cartas en el asunto haciendo una exposición policial. Pero el tema no acaba en este hecho de violencia cuya preocupación es que quede en la nada sino que la mujer del senador por Capayán, Ricardo Quinteros (Frente de Todos), tuvo la audacia de comunicarse para intentar sobornar a la familia de la víctima.

Lo trascendido es que la señora del legislador peronista ofreció entre 10 mil y 20 mil pesos para levantar la denuncia y hacer de cuenta que prevalece el amor. La familia de la víctima está indignada y rechazó la oferta porque entienden que no es una cuestión de plata sino de educación y cultura. Este tema delicado no se soluciona con un poco de dinero que sobra, por el contrario, no solo que se esconde el problema central de violencia sino que probablemente se agrave.

Muchas veces se levantan las denuncias porque el golpeador le pega peor cuando toma conocimiento de que la mujer lo denunció, o porque él pide perdón y promete que nunca más va a pasar, cayendo en un círculo vicioso. Esta vez la familia del golpeador pretendía que se levante la denuncia con plata empeorando la cuestión de educación y cultural marcada con antelación. Si esto hace la familia de un legislador, imaginemos lo que puede pasar para abajo.

Qué fácil solucionan las familias del poder político de turno las cosas. Por teléfono y con plata. Qué insolencia de la mujer que siendo mamá no se ponga en el lugar de la joven golpeada y piense solo en salvar al muchacho que necesita ayuda para superar su problema. El enfoque debe estar orientado al golpeador porque está enfermo y las autoridades, incluida la policía, deben proteger a la víctima aunque el implicado sea sobrino, ahijado del senador. Eso no importa.