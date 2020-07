El famoso youtuber uruguayo, Yao Cabrera, sigue pasando todos los límites y no deja de generar polémica. Ahora, fingió su secuestro y pedía un jugoso rescate a sus seguidores, que en su mayoría son niños de entre 8 y 14 años de edad. En complicidad con otros youtubers, el joven de 23 años de edad pedía la suma de 30 mil dólares para “ser liberado”. Las sospechas de que este pedido era falso comenzaron a circular rápidamente y los usuarios acusaron a estos influencers de estafa.

El mánager de medios Jorge Zozini, fue una de las primeras personas en acusar al uruguayo por este repudiable hecho. “Despreciable por donde se lo mire. El youtuber más perverso.El uruguayo Yao Cabrera, ahora, fingió estar secuestrado y le pidió a los niños que lo siguen (de entre 8 y 14 años de edad) que aporten treinta mil dólares para su propio “rescate”. El pedido lo realizó por medio de sus cuentas de Instagram “Wifi” y “Viral.”

No es la primera vez que el excéntrico joven está envuelto en polémicas, actualmente reside en Argentina y hace pocas semanas se conoció que los vecinos del barrio privado donde vive Yao piden que este sea echado del lugar. Los consorcistas hicieron la denuncia en la justicia de Escobar, que no es la primera acusación que tiene en su contra, otras mucho más graves hablan de abusos, violencia, abusos a menores de edad y al parecer no es la primera vez de los secuestros simulados por su parte.

Días antes de la denuncia de sus vecinos, Yao Cabrera publicó en su cuenta una pelea que tuvo con uno de los vecinos del lugar, que terminó herido por los golpes que recibió por parte del youtuber. Hace poco, él junto a Natan Bianco, acusaron a la mediática hija de Jorge Rial, More Rial de estafarlos con una gran suma de dinero junto a la hija de Natacha Jaitt, Antonella Olivera Jaiit. Aparentemente las jovenes le habrían prometido a los uruguayos a cambio de una suma de dinero, la posibilidad de verificar sus cuentas en las redes.

Esto es algo que están buscando desde hace algún tiempo y no lo han podido lograr, al parecer More, tiene un contacto que podía encargarse de eso pero la acusaron de estafa porque se llevó 2500 dólares y no volvió a contestarles el teléfono. Esta acusación en contra de la hija del conductor de Intrusos la hicieron por medio de un programa radial que sale al aire en el país vecino.