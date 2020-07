Pampita es una persona a la que siempre vemos rodeada de sus amigos y afectos, incluso compartió su programa desde los comienzos con su grupo de amigas, a pesar de que hoy en día el panel ha ido mutando un poco. En el marco del día del amigo, la conductora se quebró al aire de Pampita Online cuando le dedicó unas hermosas palabras a su amiga de tantos años, la dj, Puli Demaría. Además, la producción del programa le preparó una sorpresa muy especial con un mensaje de amigas que viven en el exterior.

“Les juro que las veo y me vienen a la mente tantos momentos lindos que hemos transitado. Carola pasó a uno de mis partos, a Estefi fue a la primera que le dije que estaba embarazada. Con Oriana nos conocemos de chiquitas y María has estado en momentos míos tan difíciles, y cómo me ayudaste a remar” expresó la modelo mientras mantenía contacto con sus amigas Carolina Carrasco, María Alberó, Estefanía Novillo y Oriana Montanelli. “Aprendo todos los días de ustedes” les dijo emocionada.

Luego, fue el turno de Puli Demaría, con la que comparte aire en su programa emitido en Net tv y a la cual le dedicó emotivas palabras. “Gracias Puli, vos sabes lo importante que sos para mí. Te quiero con toda mi alma y aprovecho para decírtelo en persona. Porque muchas veces dicen cualquier cosa y no saben lo amigas que somos. Te amo” contó entre lágrimas. “Yo soy la amiga catrasca” bromeó de María. “Vos seguí siendo como sos, yo te quiero así” cerró diciendo Pampita.

Este mensaje de la modelo fue para dejar en claro que la relación con la dj se mantiene intacta. Recordemos que en dos oportunidades ha sido muy criticada y hasta definida como “traidora” en las redes sociales cuando se sacó fotos con dos personas “enemigas” de Carolina Ardohain. La primera postal fue junto a la China Suárez en un evento donde la dj se encargaba de musicalizar la noche. Recordemos que la relación de la China y Ardohain fue muy conflictiva en sus comienzos cuando se descubrió su relación con Benjamín Vicuña.

La otra foto de la polémica la dio a conoce Ángel de Brito mediante las redes sociales, cuando Puli y Mariana Brey se mostraron juntas en el programa Bienvenidos a Bordo, conducido por Guido Kaczka que se emite por canal Trece. Luego de ver la fotografía el periodista y conductor de LAM comentó de forma irónica: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa” en la imagen la angelita y la amiga de Pampita se ven juntas en el set del programa esperando que comiencen los juegos.