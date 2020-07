Hace varias semanas que se generó una guerra entre Sol Pérez y Romina Malaspina. Por más que las conductoras de los noticieros de Canal 26 afirman que no tienen ningún problema con la otra, siempre encuentran la forma de tirarse un palito. Días atrás, Romina confesó que la mediática la bloqueó en sus redes sociales. Sol se lavó las manos y dijo que ella no maneja sus cuentas. Sin embargo, en Intrusos descubrieron cuál fue el motivo que la llevó a Pérez a llevar a cabo esta acción. Al parecer, las famosas comparten un ex.

Rodrigo Lussich reveló durante su segmento de Los escandalones, qué fue lo que realmente ocurrió. “Sol la tiene bloqueada desde mucho antes que se iniciara el actual conflicto”, relató el periodista y aseguró: “El motivo fue un hombre que en un momento estuvo con una, y en otro momento con la otra. Sol Pérez rompió con un amor que le importaba mucho y luego él se habría ido con Malaspina. El que dividió, enfrentó y generó el odio entre Sol y Romina es Lisandro Magallán”.

En el ciclo televisivo que conduce Jorge Rial, develaron que en el momento en que Sol salía con el jugador de fútbol supo que había una tercera en discordia, y especulan que podría haber sido Romina. Por esa razón, la ex participante del Bailando por un Sueño habría decidido terminar con la relación y bloquear a Malaspina. “Sol me bloqueó en las redes el día que pasó lo del top”, manifestó la ex participante de Gran Hermano en un móvil.

“Nos hicieron creer que era sólo un problema por el código de vestimenta”, declaró Lussich. El periodista hizo alusión a la polémica que se generó en torno a un top con transparencias que vistió Malaspina para conducir el noticiero, y que luego los medios utilizaron como argumento para compararla con Pérez. “Sabemos que Magallán tuvo una relación con Romina, lo que no sabemos es si la misma coincidió con el momento en el que el jugador estaba en pareja con Sol”, concluyó el panelista.

Por el momento, ninguna de las protagonistas del escándalo dió su versión de la historia. Sol por su parte, intenta mantenerse al margen, aunque siempre que le preguntan realiza algún comentario filoso en contra de su colega. Al ser consultada en Confrontados sobre la vestimenta que utiliza Malaspina en el noticiero, la actriz disparó: “Yo creo que le sirvió bastante. “Aumentó un millón de seguidores en las redes desde ese momento”.