Sol Pérez suele ser convocada para muchos proyectos. Durante la cuarentena, abandona de su departamento para conducir el programa radial Show Attack, y más tarde asiste al noticiero de Canal 26. No obstante, pareciera ser que la mediática ya se encuentra planificando sus trabajos para cuando finalice el encierro obligatorio. La ex participante del Bailando por un Sueño fue convocada por el humorista Nito Artaza, para participar en su próxima obra de teatro en la temporada de verano.

La conductora confesó en Ciudad: “Me llegaron tres propuestas de Nito. No sé qué voy a hacer. La verdad es que este año no tenía pensado hacer teatro, pero es cuestión de evaluar las propuestas y ver qué me conviene más y qué quiero”. Sol participó en varias obras teatrales junto a grandes actores del país. En 2017 integró el elenco de “La isla encantada”, una producción de Pedro Alfonso, en Villa Carlos Paz, junto a Marcelo Polino y Freddy Villarreal, entre otros.

Hace unos meses, Pérez se vió involucrada en una polémica con Romina Malaspina, y aunque la mediática manifiesta que no tiene nada en contra de la ex participante de Gran Hermano, continúa apareciendo evidencia que confirmaría que sí. Es más, cuando le informaron sobre la posibilidad de que su compañera del Canal 26 también sea convocada, Sol declaró: “No sé de dónde inventaron una guerra que, para mí, no existe. Yo no tengo problemas con ella, son cosas que inventan y la verdad ni me caliento en contestar porque no se llega a ningún lado”.

Actualmente, Sol convive con su novio Guido Mazzoni, con quien se encuentra en pareja desde noviembre. La conductora suele compartir videos entrenado con él y exhibiendo cómo atraviesan la cuarentena. “Guido es lo más. Tiene una forma de ver la vida que por suerte a mí me hizo muy bien. Imaginate que tiene gimnasios y todavía no hay protocolos para que pueda abrir. Pero él siempre le pone la mejor onda, yo no puedo quejarme”, aseguró la actriz a quien se la ve muy enamorada.

Asimismo, la mediática habló sobre sus futuros proyectos en los que incluye a Mazzoni. “A él le va bien. También tiene locales en Tucumán y Paraguay que ya pudieron abrir. Las familias son así, a veces a uno le va mejor y a otro le va peor. No me molestaría ser el sostén económico de la casa, depende de cómo es cada uno. Por lo pronto, los dos aportamos al hogar y pagamos el alquiler un mes cada uno. No tenemos ese tipo de problemas”, concluyó Sol.