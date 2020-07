Telefe apuesta a un nuevo programa en su canal: MasterChef Celebrity llega al canal de las pelotitas de la mano de Santiago del Moro. Luego del gran éxito obtenido con Bake Off Argentina, intentarán con está versión del programa de cocina que se emite a nivel mundial en países como España, Colombia y Chile y ha causado furor con sus emisiones. Participarán del ciclo 14 famosos que demostrarán sus habilidades culinarias en la televisión. En la edición chilena estuvo presente Rocío Marengo.

Si bien la fecha exacta de comienzo no está confirmada las grabaciones ya empezaron y se estima que comience a salir al aire en el mes de septiembre. El conductor del show, Santiago del Moro, viene de conducir el programa ¿Quién quiere ser millonario? Emitido por la misma sintonía, por este motivo el conductor ya tiene experiencia en la conducción de programas con invitados en él que en ciertas ocasiones se trataba de famosos.

En Twitter, se habló de que el jurado lo conformará Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis. Algunas de las celebridades que podrían llegar a participar del programa son: Iliana Calabró, Dolores Barreiro, Cathy Fulop, Fabián Cubero, Valeria Mazza, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Gabriel Batistuta, Rocío Guirao, Sofía Pachano, Gabriel Corrado, Flor Vigna, Rocío Marengo y Georgina Barbarossa, encargados de demostrar sus habilidades en la cocina.

En las redes, los internautas ya demostraron gran entusiasmo con la llegada del nuevo programa de cocina, recordemos que los domingos la edición de Bake Off Argentina, copaba las tendencias en las redes. Incluso luego de la polémica desatada con Samanta Casais, ganadora descalificada del programa de pastelería por el error cometido a la hora de llenar su solicitud de ingreso al programa, que exigía como requisito no ser pastelero profesional y no haber tenido ningún contacto de manera profesional con esta habilidad.

La versión amateur de esta nueva propuesta que contará con la presencia de famosos, es el programa El gran premio de la cocina, emitido por canal Trece, conducido por Carina Zampini y Juan Marconi. La primera temporada salió al aire en el año 2018 y actualmente se está llevando a cabo la temporada número 8. Participan como jurado del ciclo: Felicitas Pizarro, Christian Petersen y el pastelero Mauricio Asta.