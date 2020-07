La panelista de Ángel de Brito, Yanina Latorre, contó en el programa de canal Trece, en medio de una charla con Lourdes Sánchez, cuanto cobra Pampita por su programa y cuanto reciben sus panelistas. Según contó Lourdes, recibió un llamado por parte de la producción de Pampita Online, para integrar la mesa de panelistas de la modelo. Por el momento, la mujer del Chato Prada, descarta la posibilidad de trabajar en dos programas por una cuestión de tiempos.

“Hasta que no empiecen las clases no puedo pensar en trabajar en dos programas porque estoy con Valentín todo el día y es mucho trabajo” confesó Lourdes. Ante esto, Yanina la interrumpió y le dijo: “¿Sabías que no pagan?” el conductor se mostró sorprendido con esta confesión por lo cual la panelista continuó contando la información que tenía. “A Rocío Guirao Díaz, que es una vergüenza, le ofrecieron cinco mil pesos.” comenzó diciendo “La condición es que ella pidió un palo doscientos” confesó la angelita sobre el sueldo de Carolina.

“Arregló por muy poquito menos, pero la condición es que ella cobra un montón de guita, pero las demás no, porque ella supuestamente las ilumina. Todas las demás van gratis porque les sirve estar ahí para sumar pauta para sus redes sociales” cerró diciendo Yanina Latorre. No es la primera vez que se acusa a Carolina y a Net Tv de no pagarle a la panelistas, este rumor ya se produjo ante la salida de Charlotte Caniggia del programa. Luego en una entrevista, Silvina Luna, que trabaja junto a la modelo habló de este tema.

“La verdad es que viniendo de la productora donde trabajo, no lo creo” comenzó diciendo respecto a los rumores con la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. “Yo te puedo hablar de mi experiencia, obviamente tengo un cachet para salir a trabajar y más en esta situación de pandemia. La verdad es que me siento afortunada de poder hacerlo, pero no me movería de mi casa sin no me pagaran. Realmente es un riesgo muy grande el que uno corre todos los días. Ustedes lo sabrán muy bien” explicó la dj en su entrevista.

Para cerrar la nota con de Brito, Lourdes bromeó sobre las declaraciones de Yanina diciendo: “No a mi pagame” a lo que Ángel le respondió: “Lourdes no agarres cualquier cosa.” Otros de los nombres que circuló luego de la salida de Charlotte fue el de Lola Latorre, que según explicó Yanina, no aceptó porque no está interesada en formar parte del periodismo. “Ella quiere ser actriz, está estudiando canto tiene la posibilidad de cantar y de bailar” comentó la esposa de Diego.