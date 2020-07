El lunes en Confrontados revelaron unos audios de 2015, en los que se escuchaba a Rubén Mühlberger hablando con su secretaria, donde defenestraban a Moria Casán. La One hizo su descargo en Twitter, y ayer aparecieron nuevas escuchas en las que el médico aseguró que la diva tiene “el cerebro comido por la cocaína”. Por supuesto que la ex conductora de Incorrectas no se calló nada y le dijo de todo en su red social.

En los mensajes filtrados se puede escuchar al doctor explicando: “Yo tengo el spect (tomografía computada) de Moria que, como la quiero y la respeto, nunca lo mostré a nadie. Solamente yo sé las áreas que están todas comidas por la… y los problemas que ella ha tenido por su carácter, que se enojo tanto. Tiene el cerebro comido por la cocaína. Sin embargo, yo la respeté y nunca dije nada”. Vale aclarar que por el secreto profesional, ningún médico puede revelar información de un paciente.

Y Mühlberger continuó: “Ella me dijo ‘el ort… lo tenés roto y dilatado’. Vamos a ver mi amor cuando le encuentren el ort… dilatado del cerebro por tanta cocaína y la gente va a entender muchas cosas.’Yo, la mejor’, dice. Sí, la mejor ‘coquera'”. Los dichos provocaron que Casán le conteste a través de Twitter. “Tengo el cerebro con agujeritos, eso me pasa por tomar agua mineral, hubiera tomado una de las gaseosas que aparecen subliminalmente lo tendría entero!”, se burló La One.

“Encima de todos los agujeros que tengo? Que obse por favor que soy con my health (mi salud)!!! #HELPPPPPP”, siguió Moria. Y la diva no le dedicó sólo un posteo, sino cuatro. Haciendo referencia los audios que se grabaron en 2015, la vedette arremetió irónicamente: “En 5 años se me fueron!!! Los extraño a los agujeritosssss”. Y concluyó : “Tengo el brain full of agujeritoshhhh jaaa”.

En las primeras escuchas ilegales que se filtraron, el médico hablaba acerca de cuando Casán estuvo presa en Paraguay, acusada de haber robado unas joyas. En el audio, Mühlberger se mostró muy contento por la noticia. “¿Viste la maldad cómo cae? Moria va a ir esposada. Todo vuelve”, reflexionó el doctor. A principios de este año, Rubén fue acusado de mala praxis y de tener varias irregularidades en su consultorio. La One fue una de las pocas famosas que lo defendió.