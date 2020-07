Tras la nota de El Aconquija, Daniel Godoy, Director del Hospital Monovalente “Dr Carlos Malbrán” de Catamarca presionado por el reclamo del personal sanitario que no cobra el incentivo y las guardias, salió a defenderse y en el apuro cometió un grave error político. Dijo que él es el “padre de la criatura” en lo referente al Malbrán, cuando ese privilegio solo lo puede ostentar el Gobernador Raúl Jalil, o la ministra de Salud, Claudia Palladino (que sería la “madre de la criatura”).

Lo importante es que luego de que este medio diera a conocer la grave situación que atraviesan médicos y enfermeros del Malbrán, comenzaron a aparecer los pagos. No es lo que se había hablado al comienzo donde las autoridades de Salud mintieron cuanto hicieron el reclutamiento pero el personal sanitario ya tiene una respuesta. Como sea, el que salió a dar la cara es Godoy argumentando una burocracia normal pero se atribuyó la “creación” del Malbrán.

“Hubo un retraso que en realidad no es retraso porque se tardó un mes y medio. Soy un poco el padre de la criatura en lo que se refiere a este hospital, cuando todos vinieron acá fui uno de los primeros en solicitar un aporte extra al salario y debido a la situación del país. Ese monto no ha sido cumplimentado pero en ningún momento se ha dicho que esto no se va a pagar, se está trabajando para hacerlo efectivo”, dijo textualmente Godoy.

La soberbia o imprudencia de Godoy lo llevó a tratar de “hijos” en materia profesional a los otros médicos que reclaman por la falta de cumplimiento en materia salarial para significar su “dolor de padre” por el retoño ingrato que le tocó sufrir injustamente pues la descendencia que le falta “vocación” se dejó guiar por las pasiones de adolescente sin advertir que la culpa no era de padre sino un miserable trámite administrativo. ¡Perdón papá!



Hay un dicho en política que reza que “al jefe no se le debe hacer sombra”. No se puede opacar al jefe para que brille el acólito, empleado o militante. Estos errores forman parte del ABC de la política reforzado con antecedentes históricos que demuestran cabalmente que con el patrón no se jode en estos menesteres, el único que puede brillar, lucirse y pavonearse de ser el padre de la criatura es el Gobernador, sobre todo en un tema tan sensible como el Monovalente y el Covid-19.

Por Juan Carlos Andrada.

Especial para El Aconquija.