¡Llegó el invierno! Se siente la alegría de aquellos que no disfrutan del calor; sin embargo, para otros, muy alegre no es. Para los que no tienen resguardo, o un techo, o mínimamente, una manta, el invierno resulta ser un sufrimiento. En este contexto, poco presente se lo ve al ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera, cumpliendo con su trabajo. ¿Estará guardando aislamiento?

Ante su desaparición, crece la demanda de los vecinos que más necesitan. Especialmente ahora, que llegó el frío y encima, estamos atravesando un contexto de pandemia de coronavirus que obliga a muchos a quedarse en sus casas sin poder salir a trabajar y por ende, sin tener qué poner en la mesa o con qué vestirse. Los vecinos se hicieron eco de la situación y recurrieron a las redes sociales para pedir algo de ayuda.

En esta oportunidad, una vecina pidió que se publique en un portal, un mensaje con un pedido desesperado de ayuda (comunitaria, porque la política no aparece) “Buen día necesito ayuda de suma urgencia somos de bajos recursos. Necesito colcha y nailon soy del Barrio Santa Lucía sur pasando chango más mano derecha. Mis hijos son 2 nenas de 7 años y una de 2 y un varón de 4 años. Soy Yudith Ponce.”

Los vecinos se solidarizaron con la familia, muchos propusieron llevarle ropa para sus hijos, otros aportan algo de comida y ropa de cama, y un vecino los invitó a pasar por su comedor para ofrecerles una comida caliente. Sin embargo, en los comentarios no faltaron las llamadas de atención ante la ausencia del gobierno. “¿Qué pasa con esos desnaturalizados de Desarrollo Social?”, comentó una usuaria enojada con la gestión.

Cabe destacar que Rivera le aseguró el trabajo a casi toda su familia en distintos puestos gubernamentales, por ende, frío y hambre no pasan. ¿Qué pasó con las promesas de la campaña? Por lo visto, nada. El ministro debería estar brindando asistencia a la familia de Yudith y a otras tantas, pero todavía no apareció.