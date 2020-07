Luego de haber presentado un protocolo de vuelta a clases sumamente dificultoso de implementar en todas las escuelas provinciales, desde el Ministerio de Educación se informó que las clases presenciales se retomarían a principios de septiembre pero que esta medida sólo se contempla para las escuelas rurales y de periodo especial de hasta 100 alumnos.

El Ministro Francisco Gordillo presentó un listado con las siguientes fechas: para el 3 de agosto está contemplada la apertura de las escuelas para limpieza y desinfección. Luego, el 17 de agosto los equipos directivos junto a referentes de salud y comunidad educativa, desarrollarán las recomendaciones institucionales o protocolos, en base a lo establecido por Nación y Provincia pero con recomendaciones especiales basadas en las necesidades locales.

Finalmente, el regreso presencial, respetando el distanciamiento social y si están dadas las condiciones, sería a fines de agosto o las primeras semanas de septiembre, en escuelas rurales y de período especial de hasta 100 alumnos. Se anunció además que la Capital no retomará en la primera etapa. Otro punto a destacar es que se busca flexibilidad en el cumplimiento horario de docentes para la adecuación del horario establecido de 3 horas diarias.

Ante las circunstancias y si no están dadas las condiciones sanitarias al momento de retornar a clases, no se volverá a las aulas en septiembre. Desde el Ministerio confirmaron que Educación Especial no volverá a la modalidad presencial. Ante la nueva medida, Godillo expresó: “La idea es cerrar el año realizando las adecuaciones necesarias ,contemplando en una primera etapa a 6° grados de primaria,6°años de secundaria,4° año de secundaria de adultos,4°años de Formación Docente, y técnico profesional en el Nivel Superior no Universitario”.

Gracias @alferdez y @trottanico por este gran aporte para las escuelas caramarqueñas: recibimos 3337 netbooks del plan Conectar Igualdad que ahora serán entregadas a alumnos de escuelas rurales primarias y secundarias. pic.twitter.com/H76AjHuaEd — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) July 22, 2020

A nivel nacional, una de las propuestas que el Ministerio de Educación hizo llegar a los directivos de escuelas para su análisis habla de que se deberá articular lo presencial con lo virtual, abriendo el camino a una “bimodalidad”. Por lo cual, hicieron llegar a la provincia 3337 netbooks del plan Conectar Igualdad ¿Se dará, finalmente, un espacio propicio para que los alumnos puedan acceder a educación de calidad?