Luego de toda la polémica generada por la falta de pago en el Hospital Malbrán, no sólo en las guardias sino también en el prometido incentivo por parte del Gobierno para los trabajadores de la salud, las declaraciones de su Director, el Dr. Daniel Godoy, no tardaron en llegar. Desde El Aconquija venimos informando esta injusticia desde que el Dr. Lucas Bordón hizo su descargo vía Facebook.

Godoy brindó una entrevista el día de hoy y destacó con cierta soberbia -y algo molesto por los reclamos realizados por sus colegas- que él no sólo no espera reconocimiento alguno. Sino que a su trabajo lo hace “para tener yo la satisfacción junto a toda mi gente de que hemos hecho todo el trabajo”. Sin embargo, la increíble vocación de este médico no justifica los meses de pago atrasados que tienen con su equipo del Malbrán.

Ya que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que se encuentran trabajando en este nosocomio estrella tienen cuentas y alquileres que pagar, y algunos familiares que alimentar. Especialmente ahora que están ejerciendo sólo en el Hospital Malbrán y no pueden trabajar de manera particular, con lo cual significa un pérdida significativa en sus ingresos como para sumarle una demora de más de 2 meses en el pago de los mismos.

En contraposición a lo declarado por el Dr. Bordón, quien dijo que se les había prometido un “bono incentivo” del 35%, Godoy dijo que el mismo sería “un poquito más”. Más precisamente alrededor del 47%, el cual se estima que se esté abonando en una semana o diez días. Además agregó que hoy a las siete de la mañana se estaban depositando guardias más algunas becas correspondientes a los médicos residentes.

Finalmente, como si se tratara de una broma de mal gusto, el Dr. Godoy hizo una especie de invitación indirecta para el personal que trabaja en el hospital y no puede regresar a sus viviendas para prevenir contagios a sus familiares.”Hay toda un ala destinada al personal. El personal la tiene a disposición, incluyendo comida y todo lo demás sin ningún tipo de costo[…] El hospital les provee todas las comodidades para que se queden acá.”.