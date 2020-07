La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona, compartió una historia en su cuenta de Instagram y desmintió su participación del reality de cocina de los famosos. Luego de que se conociera que Telefe apostará por un nuevo programa de cocina, MasterChef Celebrity, que arrasa con su éxito en otros países con sus emisiones. Por medio de las redes sociales se conocieron los nombres de los jurados, su conductor y el de los participates, entre los que se encontraba el nombre de Gianinna y su mamá Claudia Villafañe.

“¿Quién será esta piba que llamaron para estar en ese programa? Es muy parecida a mi… Esto deja en evidencia el “informar sin estar informado” Nunca nadie me llamó, ni habló conmigo… No tengo ni idea de donde salió esto, pero bueno, MÁS DE LO MISMO” expresó indignada la ex del Kun Agüero, que por lo general no tiene la mejor relación con los medios cuando se habla sobre su persona o sobre su familia.

Otros de los posíbles participantes de este nuevo show, serían Flor Vigna, Rocío Marengo, Valeria Mazza, entre otros. El canal de las pelotitas apuesta a esta nueva versión del programa, luego del éxito que se produjo con Bake Off Argentina, programa que fue conducido por la modelo Paula Chaves y que en el último tiempo al aire desató gran polémica con una de sus participantes finalistas, Samanta Casais, quien resultó ganadora pero terminó siendo descalificada del reality.

Hace pocos días, Gianinna Maradona se mostró muy enojada y desató su furia por medio de las historias de Instagram cuando mostró que por las denuncias de otros usuarios le habían cerrado la cuenta de Instagram a su hijo Benjamín Agüero. “Tenés que estar muy al pedo y ser muy hijo de pu… para tenerle envidia a un nene de 11 años que lo único que hace es ser simplemente mágico. Y más allá de que hoy con 31 años nada me sorprende, solo voy a decirlo una vez más: Todo vuelve” expresó indignada ante este hecho.

Desde hace semanas la familia Maradona no tiene paz, han protagonizado más de un escándalo en el último tiempo, sobre todo con la denuncia de Claudia Villafañe a Diego Armando luego de que se conocieran los polémicos audios donde el ex futbolísta mencionaba una serie de situaciones ocurridas con sus hijas Dalma y Gianinna cuando estas eran menores de edad. Luego de esta situación, se conocieron los 14 puntos de Diego pedidos para la serie que cuenta su vida, que dejó muy angustiada a su ex mujer.