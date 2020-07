Durante el día de ayer, Revista Caras publicó la portada de la edición de esta semana. En la misma se la ve a la Reina Máxima junto a su hija Catalina Amalia. La entrevista podría haber sido un éxito, salvo por lo que escribieron en la tapa: “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look ‘plus size'”. Estos dichos generaron un gran repudio en las redes sociales, y varios famosos salieron a defenestrar la decisión del editor.

Muchos usuarios y famosos salieron a criticar la revista con dureza, alegando que podrían haber remarcado otras cosas que realiza la adolescente de 16 años, en vez de referirse a su talla. Abajo del título de la revista, se puede leer: “Amalia, la heredera al trono de Holanda, víctima del bullying, enfrenta las críticas con fortaleza y el incondicional apoyo de sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de ‘mujer real’”.

Jorge Rial expresó en su cuenta de Twitter: “El bullying disfrazado de buenas costumbres y lenguaje progre. Discriminación al fin”. Asimismo, Karina Iavícoli reveló en Los ángeles de la mañana un detalle que no muchos conocen. “La hermana de Máxima (Inés Zorreguieta) que falleció sufría de anorexia. Lo que hizo Caras me parece una contraposición espantosa después del drama que deben vivir todavía, porque no hace tanto tiempo que pasó y eso lo van a recordar toda la vida”, confesó furiosa la periodista.

Los usuarios de la red social del pajarito, como siempre, fueron los primeros en repudiar a la Revista. @_Brandamato, activista de Body Positive, reinventó el titular que eligió Caras: “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su talento cómo dramaturga. Amalia (16), la heredera al trono de Holanda, ha coescrito una obra de teatro de temática navideña que se estrenó el pasado 10 de diciembre, en un teatro de La Haya”.

Luego de toda la polémica, Revista Caras salió a defender su decisión. “Leer todo el texto ayudará mucho a un debate constructivo. La fugacidad de quedarse sólo con la lectura del título puede ser mezquino o quizá alcance para ejecutar la dosis de sentencia diaria. Nuestra tapa es a favor de tirar por la borda todo aquello que nos esclaviza y estigmatiza”, manifestó Liliana Castaño, la directora del magazine, en el sitio web de la Revista..