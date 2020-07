La guerra entre panelistas durante esta semana viene muy dura, sobre todo con Yanina Latorre, que apunta con todo y contra todos. Primero, abrió la guerra con Pampita sus panelistas cuando acusó a la modelo de no pagarle a las chicas que trabajan con ella, ya que supuestamente, la conductora de Pampita Online habría dicho que estar con ella “las ilumina”. Ahora la guerra continúa con la angelita y Barbie Simons, panelista de Hay Que Ver, programa de canal Nueve.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana la acusó de copiarle la información y de no citarla cuando lo está diciendo. Primero lo puso mediante su cuenta de Twitter y después le dedicó unas historias en su Instagram. ” Che Barbie Simons acabo de verte en Hay Que Ver, acabas de decir todo lo que yo dije como data esta mañana, como si fuera propia. Ponete media pila, la gente se da cuenta, no seas chorra” comenzó diciendo polémica la angelita.

“Si vas a repetir toda la información tal cual la dije yo hoy a la mañana, mínimo citame mamu, aprendé a laburar” continuó diciendo. Y luego expresó que como esta era la primera vez que este hecho sucedia con la amiga de Pampita, se lo iba a dejar pasar. Algunas historias después, la mamá de Lola aseguró que la rubia se había comunicado con ella diciendo que no había visto el programa de Ángel de Brito ese día.

“Me acaba de escribir Barbie Simons, me mandó un audio, me gustó el gesto. Hay mucha que se esconde y me tiene miedo, pero como soy justa cumplo con lo que corresponde” agregó Yanina. “La señora Barbie Simons me asegura que hoy no vio LAM, que no me vio y que tendría la misma fuente que yo. Por un día, como es la primera vez que me chorea, le voy a dar el beneficio de la duda. Barbi, espero que no se repita, si tenemos la misma fuente está bien” finalizó tirándole un beso a la cámara.

Luego, Yanina Latorre, en uno de sus habituales vivo junto a Lizardo Ponce, habló de este tema pero de una manera irónica. Al parecer, el problema habría surgido cuando, Latorre brindó información sobre el fallecimiento de la novia del Mago sin Dientes y que luego, Simons repitió exactamente de la misma forma en el programa del cual forma parte.