Ayer, Mica Viciconte expresó su felicidad ante la vuelta como panelista a El Show del Problema, pero esta vez no desde su casa, sino desde el piso del programa. Recordemos, que tanto ella como José María Muscari, participaron como invitados al programa de Guido Kaczka que comparte estudio con Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, quien había dado a conocer pocas horas antes, que su hisopado de coronavirus era positivo.

Por esto, para tener precaución, la producción del programa determinó que todas aquellas personas que habían asistido a estos programas en los últimos días, debían mantener aislamiento en sus casa por al menos 14 días. Si bien ni Mica ni su compañero Muscari en ningún momento manifestaron algún tipo de síntoma debieron respetar la disposición tomada por la producción de ambos ciclos. Los dos siguieron desempeñando su rol como panelistas pero por videollamada desde sus casas.

Mica Viciconte, en un primer momento se mostró bastante enojada por esta medida, pero finalmente entendió que no podía hacer otra cosa. “Me da bronca hacer las cosas bien y que me encierren otra vez en mi casa” manifestó en su momento. En aquel entonces, su compañera de panel Cinthia Fernández la defendió y explicaron para el público que Mica no había sido irresponsable en ningún momento y que asistir a otros programas también es parte de su trabajo, sobre todo en este momento donde la situación económica es complicada para todos.

Durante el programa de Bienvenidos a Bordo, que se emite por la pantalla del Trece, Mica demostró sus grandes dotes como bailarina cuando dejó a todos con la boca abierta con un picante reggaeton. A pesar de dejarlo todo en la pista, el participante no eligió a la novia de Poroto Cubero como ganadora y prefirió a Sebastián Almada y Hernán Drago que optaron por un baile con un tono más humorístico. “Es tremendo. Impresionante, locutor. La miro de frente, pero también me pongo de costado. Es muy impactante. Avasallante” expresó Guido sobre el baile de Micaela.

Finalmente ayer en su regreso a canal 9, la influencer compartió algunas historias en su Instagram donde se la ve muy feliz. Luego, mostró a los usuarios las historias de Silvina Luna, su colega dentro de El Show del Problema, donde los mostraba a José María Muscari y a ella en sus respectivos asientos. Para bromear un poco Luna lanzó un picante comentario: “Ya no bancaba más la convivencia con Poroto Mica” a lo que la ex combate solo agregó algunas risas.