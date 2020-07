Desde que comenzó a trabajar como panelista en Los ángeles de la mañana, Karina Iavícoli no paró de sumar enemigas. En primer lugar, no se lleva muy bien con sus compañeros del ciclo televisivo. En una ocasión, De Brito se quejó porque la periodista dice cosas y luego no se deja cuestionar. En su lista negra ya tiene a Karina Jelinek, Lizardo Ponce, y ahora a Fernanda Iglesias, con quien se enfrentó por comparar a LAM con Hay que ver.

Fernanda Iglesias se encontraba dando un móvil para LAM desde su casa, donde relató las interrnas sobre lo que ocurrió entre Denise Dumas y Marcela Coronel. Ángel De Brito le reveló que el programa de ayer parecía un velorio: “Lo vi a Listorti tan compungido, hace años que no lo veo así”. Por lo que la panelista de Hay que ver le replicó algo que provocó la furia de Karina: “Es que nosotros no estamos acosutmbrados a hacer eso, es otro tipo de programa. No es como el de ustedes”.

Y continuó: “A ustedes les genera adrenalina pelearse”. En ese momento, Iavícoli la contradijo: “Perdoname Fernanda pero estás hablando como si ustedes hicieran la BBC de Lóndres”. Iglesias le aclaró que se refería a que “ellos no llevan los temas personales al programa y las panelistas de LAM sí”, lo que generó que todas las angelitas reaccionen. “Yo no hablo de mis cosas personales acá, por ahí cambiaste de canal”, aseguró Karina.

Con intenciones de apaciguar un poco el fuerte cruce, el conductor tomó la palabra. “Tienen otro estilo, es verdad, pero tienen cruces muy fuertes. Vos misma discutiste con Marcela Coronel. Igualmente yo le digo todos los días loca a Yanina, porque tenemos confianza. A eso me refiero”, le explicó Ángel. Iavícoli finalizó alegando que “Fernanda se despegó tanto de participar en acaloradas discusiones que le llama la atención”.

Hace unas semanas, Karina se peleó con Lizardo Ponce al aire La periodista calló al instagramer y le pidió que “deje de creerse el centro del mundo”, luego de que Ponce responda una pregunta que era para Pepe Cibrián, quien también se encontraba en el piso. Por lo que al salir del estudio, Lizardo le tiró una indirecta en Twitter al repostear la publicación de un usuario que escribió: “Iavícoli y esa necesidad de atacar a las nuevas generaciones ya cansa”.