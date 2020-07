Qué tema polémico este de que los intendentes e incluso el Gobernador Raúl Jalil con toda la comitiva gubernamental viajan permanentemente, andan por todos lados y no se someten a los mismos protocolos y medidas sanitarias que los vecinos al ingresar o volver. El covid-19 entra por el costado de los descuidos, el relajamiento y la excesiva confianza. Los funcionarios le apuntan a la sociedad irresponsable pero también ellos tienen actitudes necias y alocadas.

Que sean políticos o gobernantes no les da inmunidad sin duda, por eso la comunidad se pregunta por el tipo de medidas que toman para cuidar a la comunidad cuando van y vienen de SFVC al interior y del interior a la capital de Catamarca. Evidentemente no salta a primera vista, ni tampoco la prensa oficial lo da a conocer para llevar tranquilidad a los pueblos que esperan por respuestas económicas e insumos pero descontando que lo hacen con todas las prevenciones.

Ya pasó que el intendente de Belén, Daniel Ríos, violó la cuarentena escondiéndose en la supuesta ayuda humanitaria a un vecino varado poniendo en riesgo a toda la población. Según dijo no solo está exceptuado sino que no puede quedarse cruzado de brazos pero eso no lo habilita a ser un irresponsable en materia sanitaria. Nadie dice que deje de trabajar sino que lo haga responsablemente cuidando a todos. Por eso fue imputado.

Si es la comitiva del Gobernador, llegan a una comunidad y van a muchos lugares. El distanciamiento social no se cumple y en verdad que muchas situaciones de contacto y encierro podrían evitarse pues son pura burocracia. No es una cuestión ideológica, hace poco Jalil estuvo en Saujil y también los saujilistos se inquietaron por las medidas sanitarias de las autoridades. La pregunta es válida, auténtica, y está absolutamente justificada. Falta la respuesta oficial.

En la foto, el vehículo de Fiambalá con la intendente Roxana Paulón rumbo a SFVC. La jefa comunal fiambalense debe viajar porque como sabemos “Dios está en todas partes pero atiende en Capital”. Otra vez el tema no es dejar de moverse o trabajar sino la precaución sanitaria porque en el caso de los políticos no hacen cuarentena después. Sería conveniente no solo tomar mayores recaudos sino también darlos a conocer.