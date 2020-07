En el programa de ayer, Pampita, disparó lapidaria contra todos los que la acusaron de no pagarle el sueldo a sus panelistas y hablar de grandes sumas respecto a su sueldo. En Pampita Online, mientras se debatía sobre la pelea de Denis Dumas y Marcela Coronel la conductora aprovechó para responder a los palitos y entre todas las cosas a las que se refirió, finalizó comentando: “Todos los que opinan de mi sueldo… deberían decir cuánto cobran ellos.”

Respecto a la pelea de su colega de canal 9 con su ex panelista la modelo expresó: “No hay que pelearse, la tele es tan efímera, es un ratito que uno va y hay que tratar de llevarse bien entre todos” y sin dudarlo habló de todos los supuestos llamados de la producción a las famosas para integrar el panel de Pampita Online, “Yo me entero por todos lados que la producción está buscando panelista. En los portales leo que llamaron a Lourdes Sánchez, a Lola Latorre, a Cande Ruggeri” explicó mientras invitaba a Marcela a formar parte del programa.

“Yo no tengo idea de nada. Para que sepan, acá soy empleada y no me cuentan esas cosas. Confío ciegamente en lo que hace producción, estoy en sus manos” dijo, contestando a los dichos de Yanina Latorre, cuándo comentó en Lam que Pampita había llamado a Rocío Guirao Díaz y le había ofrecido un sueldo demasiado bajo, por lo cual, la esposa de Nicolás Paladini se habría negado a participar del programa de la modelo.

“Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo. ¿Hasta cuándo?, ¿Qué les pasa? Por favor, Y ¿saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo deberían decir cuánto cobran ellos. Me parece de re mal gusto. Y ojalá cobrara esos números.” Disparó picantemente la conductora. Sus compañeras notaron su enojo y expresaron que “había venido con todo, muy picante” a lo que la ex de Benjamín Vicuña respondió: “Ya que está, aprovechamos y sacamos todos esos mitos que andan por las redes.”

Recordemos que Yanina Latorre, acusó en el programa de Los Ángeles de la mañana, al programa de Net tv, de no pagarle el sueldo a las panelistas de Ardohain y dijo que la modelo pidió “un palo doscientos” para hacer el show. “Arregló por muy poquito menos, pero la condición es que ella cobra un montón de guita, pero las demás no porque ella supuestamente las ilumina” sentenció Latorre sobre el tema, despertando la sorpresa de todos los que estaban junto a ella en el piso de LAM.