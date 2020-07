Laurita Fernández se encuentra en un gran momento de su carrera. A pesar de la cuarentena y de las dificultades que tienen los artistas para trabajar en ese “nuevo mundo”, la bailarina logró reinventarse. La flia la convocó para conducir el Cantando por un Sueño junto a Ángel De Brito. Sin embargo, la actriz no la pasó siempre bien. En una nota para Revista Gente, Laurita reveló cómo transitó los primeros meses de su separación en medio de una pandemia.

Fernández se separó de Nicolás Cabré, luego de dos años de relación, a principios de la cuarentena obligatoria. En varias entrevistas televisivas expresó que fue porque ya no compartían los mismos proyectos de vida. En la nota de Gente confesó: “Nosotros habíamos proyectado y entiendo que si uno lo dejó de proyectar y quiere otra cosa para la vida, es entendible. Yo sigo deseando lo mismo: tener una familia”.

Asimismo, la bailarina declaró que fue una de las parejas que más le costó superar, sobre todo por estar en cuarentena. “No sabiendo a dónde escapar y qué pared arañar, me sentí como presa en mi propia casa. Justamente, lo que más necesitaba era salir a correr y llorar pero no lo pude hacer. Hubo momentos en los que sentí que era el fin del mundo. Pero esta vez me costó, otras veces fue más pasajero el dolor y no me llevó tanto superarlo”, manifestó Laurita.

Desde que comenzó la cuarentena, muchos artistas pidieron que el Estado les brinde una solución o una ayuda para volver a trabajar. Al no abrir los teatros, ni poder rodar una tira o una película, varios artistas están haciendo lo posible para sobrevivir. Fernández habló al respecto: “Para que esta crisis sanitaria no te afecte en lo económico, tenés que estar en otra liga y no dentro del grupo de incertidumbre como yo”.

En relación a Cabré, Laurita manifestó que “Volvería a trabajar con él pero sin ser su pareja, e intentaría que no volviera a suceder lo de trabajar con una pareja, porque no cree que sea lo mejor”. Y concluyó: “Hoy estoy muy tranquila porque lo peor ya pasó. Pensar que en los momentos de trance decía que no me iba a poder volver a enamorar nunca más. Hoy, eso lo veo ya con otra esperanza”. Pareciera ser que el actor continúa dejando corazones rotos por el camino.