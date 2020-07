Lizardo Ponce fue uno de los primeros convocados para el Cantando 2020 y ya se convirtió en una de las promesas del certamen, debido al gran apoyo que tiene en las redes sociales. A su vez, el influencer no sólo se lleva bien con los participantes y los conductores, sino también con un miembro del jurado. Karina La princesita le manifestó su apoyo desde el principio, por esa razón, el periodista le dió un permitido para el reality.

En Twitter, Lizardo le expresó a Karina: “Yo te dejo que te rías”, haciendo referencia a cuando le toque cantar. El influencer se muestra un poco preocupado por su entonación. Al principio le divertía, pero cuando se conocieron los demás participantes y notó que son casi todos buenos cantantes, se comenzó a poner nervioso. Sin embargo, La Princesita le aseguró: “Si sucede, que espero que no, será con vos y no de vos. Siempre”.

Asimismo, ayer se confirmó que la intérprete de cumbia cantará en la apertura del certamen, que comienza el próximo lunes 27 de julio a las 22:30. La Princesita reveló que no estará sola, dejando abierta la posibilidad de que otros se sumen a cantar con ella. Hace poco, Ponce y Karina hicieron un vivo en Instagram. Posteriormente, el instagramer publicó en la red social del pajarito una captura del momento y escribió: “Karinardo”, por lo que muchos usuarios lo tildaron de “chupamedias”.

Hace unas semanas Lizardo cantó frente a otro jurado del Cantando en Los ángeles de la mañana. Aprovechando que Pepe Cibrián se encontraba como invitado en el piso, De Brito le pidió al influencer que interprete algún tema. Por lo que, el periodista eligió el “Feliz cumpleaños”. Luego de varios intentos que terminaron en risas, Ponce logró entonar la primera estrofa, pero la reacción del actor terminó por traumarlo. “Así no los cumple feliz nadie”, lanzó el productor.

Y no fue el único. Parece que Ponce le está mostrando sus dotes a cualquiera que se le cruza. En un vivo con Tini Stoessel, cantó la nueva canción de la actriz “Ella dice”, y su amiga no pudo contener la carcajada. Sin embargo, le dió un gran consejo para el certamen. “Liz te juro que lo que importa es la actitud, más allá de que no te sientas tan cómodo, ténes que relajar tu cuerpo”, le aseguró Tini.