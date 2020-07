El 8 de septiembre de 2012, Pampita Ardohain perdió a su hija mayor Blanca, de 6 años, tras haber contraído una bacteria en México. Por su parte, el Titi Fernández también tuvo que despedir a su hija el 2 de julio de 2014, quien tuvo un accidente automovilístico que terminó con su vida. Durante el ciclo televisivo Pampita Online, la conductora y el periodista tuvieron una conmovedora charla sobre el dolor que sintieron y aún sienten por la pérdida.

La conversación comenzó cuando Pampita le consultó cuál es el último pensamiento que tiene antes de irse a dormir. Sin dudarlo, el Titi le confesó: “De los 365 días del año, todas las noches quedan algunos segunditos para pensar en Sole. Siempre se la extraña, se la quiere, se recuerda algún momento lindo o alguno de mierda. Desde hace seis años, muchos de nuestros recuerdos tienen que ver con nuestra querida Sole”.

Y luego con total sinceridad le reveló a Ardohain que: “Como Sole falleció un 2 de julio, todos los 2 de cada mes hago un posteo en las redes. Yo lo pongo para que la gente se acuerde que alguna vez nació, vivió y existió una Soledad Fernández que era una fenómena total, llena de amigos. El otro día, la gente que opina me ponía ‘dejala ir’. Es mi hija y yo no quiero que se vaya nunca. La quiero tener siempre acá, en mi corazón. No la voy a dejar ir nunca, se va a quedar siempre conmigo en el recuerdo”.

La anécdota de Fernández hizo que Pampita recuerde a su hija Blanca, y lo apoyó. “Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo recuerda o vive el duelo o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición. Yo también, todos los 8 recuerdo a mi hija. Por supuesto que lo hago en mi Instagram privado, porque me gusta”, expresó la modelo.

“Te entiendo perfecto y estaría bueno que la gente, si no ha estado en esos zapatos, se guarde la opinión. Si no es para acompañar, no es necesario que tengan algo para decir. Además, nunca lo van a entender porque nunca sintieron algo tan fuerte como ese amor infinito a pesar de la distancia y de la no presencia”, advirtió Ardohain. Por lo que el Titi la acompañó: “Cuántas veces te habrán dicho ‘me imagino’. Yo les juro que nunca se lo van a imaginar”. “Y ojalá nunca tengan que sentirlo tampoco”, concluyó Pampita.