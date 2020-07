Falta muy poco para el gran regreso del Cantando por un Sueño y Karina Jelinek, figura que participará del ciclo, se prepara con todo para dar lo mejor en la pista. Recordemos que no es la primera vez que la modelo participará de este programa, sino que ya lo hizo hace un par de años atrás. Desde que se conoció su participación no ha parado de ensayar un momento. Incluso fue protagonista de una polémica cuando pidió a la producción del programa cambio de compañero por no sentir que coincidieran vocalmente.

Recientemente, Karina Olga sorprendió a sus seguidores de Instagram con un vivo donde compartió algunos temas musicales con los que estaban viéndola. Entre ellos: “Mi enfermedad” el cásico tema de Fabiana Cantilo. Algunos famosos vieron la transmición de la ex de Leonardo Fariña y no dudaron en comentar. Este fue el caso de Laurita Fernández, conductora del programa junto a Ángel de Brito.

“Vamos todavía @Karijelinek practicando a toda hora para el @cantando2020” escribió la bailarina mediante su cuenta de Twitter, a lo que Jelinek le contestó: “A toda turbina, ensayando a cualquier hora.” Respecto a la polémica que se produjo con el cambio de su soñador, Karina Jelinek brindó algunas explicaciones mediante su cuenta de Twitter, pero a pesar de que sus intenciones no fueron malas, finalmente optó por borrar su mensajes de la red del pajaríto.

“Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla” comenzó diciendo. “Viendo eso, como no sé nada de canto, pregunté en la producción por qué lo seleccionaron para mí y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así. Un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió” prosiguió.

Por eso, sabiendo eso, decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en LaFlia y ahí tome la decisión de que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!” finalizó en su mensaje. Hace pocas horas, la modelo habló con el conductor de LAM y le contó que debido a esta situación le han llegado algunos rumores de campañas que se están iniciando en las redes sociales contra ella por haber dejado afuera del certámen al cantante.