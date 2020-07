Luego de la intensa pelea entre Denise Dumas y Marcela Coronel, que se extendió durante varios días luego de las declaraciones de ambas en distintos programas, donde no se dieron respiro, ambas salieron a contar que se pidieron disculpas. Por su parte Denise Dumas habló con TeleShow y dijo: “Por suerte hablamos y me pidio disculpas por lo que dijo en algunos medios, mas allá de eso, me comentó que le enojó mucho que no la haya llamado.

“Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó” comentó Dumas respecto a que en un momento no se había enterado del malestar de Marcela. “Hablando todo se soluciona y estuvo buenismo” explicó la conductora sobre la charla que mantuvieron. Por otro lado, Marcela Coronel habló hoy en Intrusos y mediante el móvil contó sobre esta charla y admitió que cuando logró tranquilizarse se dio cuenta que algunos de sus dichos en una nota que le hicieron, habían sido equivocados y por esto la llamó para pedir perdon.

En esta nota con Intrusos, la panelista también agregó que el reclamo de Denise fue que primero hubiera hablado con la prensa antes que con ella. “No quiero hacer de esto un Boca-River. El periodista puso lo que yo dije y me hago cargo.” expreso la periodista. A pesar de la charla entre ambas y del pedido de regreso por parte de la producción, la mujer tomó la determinación de seguir con su postura de alejarse definitivamente de Hay que ver y lo etiquetó como un “ciclo cerrado”.

“Es un ciclo cerrado. Me hubiera gustado cerrarlo de otra manera, pero es un ciclo cerrado” expresó. Sin dudas esta pelea ha dado mucho de que hablar y poco a poco han aparecido otros protagonistas dentro de la misma, ya que se han sumado a comentar. En el programa Bendita, que conduce Beto Casella, se mostró un informe respecto a esto y se habló de la existencia de una “lista negra” con gente que la panelista ignoraba al aire. Entre ellos se encontraba Beto Casella.

Mientras esto se mostraba en el programa, Marcela se encontraba viéndolo desde su casa y se comunicó para salir al aire y aclarar los tantos. “Marcela está viendo el programa y me dice: Es una locura, no sé de dónde sacan eso. ¿Qué lista negra puedo armar? ¿Cuántas veces salió Beto en programas que yo estuve? Diez seguro y la última fue en Hay que ver. No sé qué están buscando con esto. Y me dice que quiere salir al aire” comentó Mercedes Ninci.

Lejos de querer encontrase con ella, el conductor mostró una postura muy seria y se negó a sacarla al aire. “No, no está en la rutina. En serio estoy hablando, sin ironías. No está en la rutina y nosotros no hacemos notas. En todo caso, un día de estos le hacemos un móvil desde la casa. Pero la verdad, no está en la rutina. No viene al caso” comentó Casella tajante.