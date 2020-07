Yanina Latorre se caracteriza por decir todo lo que piensa sin sentir remordimiento por las consecuencias. La panelista de Los ángeles de la mañana aprovechó su lugar y tras ver un móvil que dió Marcela Coronel para el programa, le dijo de todo. La periodista afirmó que la “enaltece” tener a Yanina en su contra, y la mediática la defenestró. “Cuando alguien me pega me inspira como una violencia y me dan ganas de contestarle”, manifestó la famosa.

Estos últimos días se inició una guerra entre Coronel y Denise Dumas por un debate que tuvieron al aires sobre si la cuarentena debería seguir o no. Lo que terminó con la renuncia de la periodista. “La verdad me parece tan triste, tan ameba, tan que si no pasaba esto en su vida nadie ni sabe que es panelista, que no me dan ni ganas de contestarle”, le expresó Yanina a Marcela con poca paciencia.

Y continuó atacándola con su edad: “Tiene casi 60 años, no salió de estar sentada en un sillón en un programa que no le queda cómodo, porque evidentemente ella se cree un ser superior, que está intelectualmente elevada, que Lourdes le parece poca cosa, que Denise es poco como conductora, que hay cosas que a ella no se le pueden decir, que se plantee pobrecita que todo le llegó tarde”. Latorre es muy amiga de Lourdes Sánchez, quien fue panelista de LAM, por lo que no sorprende que la defienda.

Yanina se colocó en la vereda de en frente de Coronel, y haciendo alusión al trabajo que hace ella como panelita aseguró: “Casi todas las personas que trabajaron con ella tuvieron éxito, triunfaron, no llegó a conducir. Está sentadita en un panel hace dos años en algo que no le gusta, porque nunca llevó un tema, nunca llevó una noticia, nunca llevó una primicia”. En ese momento, Mariana Brey, quien fue compañera de Marcela en Este es el show, le replicó que “quizás ella no busca eso”.

Finalmente, Latorre no se guardó nada y concluyó: “La verdad que o se dedique a otra cosa, para mí que todo le llegó tarde y que es una resentida. Y lo que le hizo a Denise Dumas no corresponde”. Habrá que esperar para ver si Marcela le responde o se la deja pasar. Por el momento parece que la guerra entre Denise y Coronel encontró un poco de paz. La periodista llamó a la conductora para hablar y disculparse por sus dichos, algo que la mujer de Campi valoró mucho.