El productor y empresario, Adrián Suar, fue el invitado estelar de “Ya somos grandes” el programa que conduce Diego Leuco por TN y compartió una larga y tendida charla con el periodista donde opinó sobre diversos temas. Como por ejemplo, la situación actual que vive su productora y también opinó sobre diversos personajes del mundo del espectáculo y del mundo de la política y habló de lo que siente cuando Marcelo Tinelli habla de política.

Uno de los temas de la charla, fue su gran amigo, el conductor estrella, Marcelo Tinelli. “Todavía no arranca el flaco. Espero que arranque este año. Es un titán. Somos amigos, no íntimos, pero nos conocemos hace muchos años y nos tenemos mucho cariño.Tengo un libro para escribir sobre él y él sobre mí, también. Él para la Argentina va a ser el animador más grande de la historia, junto a Nicolás Repetto, pero Marcelo logró otra cosa que es el show” comenzó diciendo Suar.

“A mí no me gusta verlo. Y cuando yo hablo de política, me mando solo a penitencia, a veces. Como ciudadano sé sobre la importancia de meterse y de estar, pero a veces digo cosas que digo: ¿Será así? Me he hecho un practicante de achicar la grieta” comentó Adrián en el momento en que le consultaron sobre la faceta política del conductor, que ha sido tan criticada por muchos en el último tiempo. En cuanto al mundo de la política, Diego Leuco le consultó también su opinión sobre los actuales gobernantes de nuestro país.

“A Alberto yo lo conocía de antes y me cae bien. A mí el kirchnerismo nunca me gustó, pero también reconozco que las opiniones exacerbadas tampoco me gustan. Tampoco soy el dueño de la verdad; hay cosas de Macri que tampoco me gustaron. Odio el fanatismo, porque he invertido mucha plata en mi terapia, aun cuando me equivoco. Por eso prefiero la reflexión” expresó. Sobre la expresidenta, recordó: “Hace muchos años dije que Cristina era una actriz y fui criticado e insultado.”

“Nadie puede negar que es un cuadro político. Ha construido una cosa extraordinaria. Yo nunca pude hacer transferencia, como muchísima otra gente que seguramente tendrá sus razones. La ideología es muy personal. Qué pena que con ese potencial que tiene, por lo menos para un grupo al que no termina de cerrarle el tono y esa cosa un poco autoritaria, no puede mutar a otra cosa. Sigo creyendo que si hubiese estado Polka hace muchos años le hubiese dado un papel, porque tiene el look, tiene todo. Yo lo dije con mucho respeto, porque fue un elogio” expresó Adrián Suar.

Recordemos que la productora de Adrián no esta pasando su mejor momento económico actualmente, debido a la pandemia se conoció hace poco una carta que el empresario les envió a sus empleados hablando de la difícil situación que están pasando. El mayor miedo de Suar es que la productora tenga que cerrar definitivamente, por lo cual se habla de una posible reestructuración de lo que es hoy la empresa, esta decisión tuvo muchas repercusiones ya que se habla de que como consecuencia se proucirán muchos despidos.