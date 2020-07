El nombre de la Diputada Cecilia Guerrero suena cada vez más fuerte dentro de los posibles candidatos para integrar la Corte de Justicia. Y es que la oficialista es todo un combo ideal para el gobierno: feminista, peronista, fanática y encima, corpachista ¿quién podría pedirle más? Además que fue quien presentó en la Legislatura local un proyecto de ley que advierte la necesidad de reformar la Constitución de la provincia que, entre otros puntos, propone la eliminación de las reelecciones indefinidas y la renovación parlamentaria cada cuatro años.

Cabe destacar que Guerrero no tiene una flamante carrera judicial. Si bien ha sido abogada del Banco Nación casi toda su vida y después incursionó en política, no tiene una carrera judicial hecha como otros abogados. En síntesis, este es el perfil de una de las personas que suenan en la nueva Corte peronista que está formando Jalil, en acuerdo con Corpacci y con Barrionuevo. No es necesario aclarar que la nueva Corte va a estar integrada por gente afín al gobierno.

Así como la Diputada tiene a sus defensores, también tiene detractores. En un descargo realizado por Facebook se defendió diciendo lo siguiente: “Hay quienes me critican porque soy feminista, y tienen todo el derecho de hacerlo. No hay por qué pensar igual. Todos los pensamientos son respetables, y en la diversidad de ideas y el respeto al otro, está el fundamento de una sociedad democrática y plural. Estoy orgullosa de ser feminista, porque procuro que a las mujeres nos reconozcan y respeten nuestros derechos en condiciones de igualdad”

Y es que en realidad, la polémica no radica en que Guerrero se considere feminista. Nadie la juzga por eso. Es entendible que una sociedad conservadora en la que vivimos busque romper con los estereotipos y no está mal, en absoluto. De hecho, temas sensibles por ejemplo el aborto le ha brindado un gran espacio político, ya que ella se puso al frente de la batalla con un discurso dirigido a la diversidad.

El gran problema es que ese discurso político en pos de las minorías, no se ve reflejado en los resultados. Por más que armen un mensaje convincente, los organismos oficiales no responden ante la violencia de género. En el interior no hay casas para albergar mujeres golpeadas. Se jactan de defender a las mujeres pero en la práctica están muy lejos de contener a aquella que lo necesita. Entonces se genera un contraste porque están muy lejos de cambiar la realidad, y más aún, de hacer un planteo a fondo de la problemática.