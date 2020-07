Luego del escándalo que se armó al rededor de la portada de Revista Caras, Delfi Chaves descubrió una nueva. Hace dos días se imprimió la nueva edición del magazine, en cuya tapa y nota discriminaron a Amalia, la hija de la Reina Máxima, por ser de talla grande. Para rematar el repudio que recibió la edición, la actriz recordó otra polémica tapa, en la que se ve a Lourdes Sánchez embarazada de Valentín, sin ropa.

Al ver la nota de Caras, donde hablaron sólo del cuerpo de la Princesa Amalia, y demostraron la mentalidad gordofóbica que tiene la Revista, Delfi reaccionó. La modelo reposteó en Twitter una publicación de Tamara Tenenbaum que declaraba: “Los medios del horror entendieron que pueden usar el lenguaje body positive para hacer lo que siempre vivieron de hacer, comentar quién está gorda y quién no. Qué indigno todo”.

No obstante, “ni lenta ni perezosa”, Chaves recordó ayer un posteo de Lourdes Sánchez de 2016. La bailarina había subido dos fotos. Una donde se la ve cubriéndose con un ramo de flores, que simulan de corpiño, y una pollera larga. Y al lado, otra de la tapa de Caras, donde se ve la misma foto pero sin la parte de abajo. Por lo que la pareja del Chato Prada escribió: “Gracias @caras por la tapa lastima que me sacaron la pollera…”. Al verla, Delfi se asombró: “Ah ok”.

Delfi se caracteriza por luchar por los derechos de la mujer y repudiar la estigmatización de la misma. La semana anterior, al ver el video que publicó Oriana Sabatini, donde demostró que no es perfecta como todos creen, o como la muestran, y confesó que sufrió trastornos alimenticios, la hermana de Paula le manifestó su apoyo. “Ser la persona que necesitabas tener al lado durante tu adolescencia. Lo valioso que es esto, me explota el corazón de verte así”, declaró Chaves.

Al mismo tiempo, reveló su enojo por quienes criticaban el posteo de su amiga, a través de Twitter. “La critica desde el sillón de tu casa tirando mierda a cualquiera que decide levantar la voz por la lucha personal que sea que esté atravesando, no solo no construye un carajo, sino que te vuelve enterita. ¿Quién decide quién puede o no sufrir un problema? Como si fuese algo que uno puede elegir o no padecer. Déjense de joder. Es el colmo de la mala leche”, redactó Delfi indignada.