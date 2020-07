Hace unos días, la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES), Fernanda Raverta expresó que, dado el contexto de pandemia, el objetivo es dar continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para ayudar a aquellas familiar afectadas económicamente. No obstante, este subsidio ha paleado la problemática de la pobreza, pero no lo ha resuelto.

En este contexto, la ayuda económica ha funcionado como un aporte importante para quienes se vieron afectados en el desarrollo de su trabajo en medio de la pandemia por coronavirus. En el transcurso de estos días hemos sido testigos respecto del uso de ingreso de $10.000, ya que en algunos lugares del país se lo ha utilizado como una inversión para comenzar algún emprendimiento, que les ayude a continuar su vida, y en su economía diaria.

En Catamarca son más de 100.000 los beneficiarios del Ingreso de Emergencia, si bien a principio el segundo desembolso sería el último, desde la gobernación de Jalil se apuraron en gestionar la llegada del tercero. Y es que el IFE desnudó la pobreza en materia estructural y la informalidad laboral de la provincia, por lo que este beneficio se volvió clave. Hace falta hacernos la consulta acerca de que cuando el IFE deje de existir, ¿qué harán las 100.000 familias catamarqueñas?

ANSES evalúa un cuarto IFE

La directora de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES), Fernanda Raverta, expresó hoy que no se descarta el desembolso de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El objetivo sería dar continuidad a esta ayuda como bono extraordinario para aquellas familias afectadas económicamente por la pandemia. La funcionaria nacional sostiene que el Estado seguirá presente y eligiendo la mejor herramienta para aplicar.

Raverta especificó sobre la acción futura: “Cuál será, hoy no lo sabemos. Puede ser un IFE cuatro o de otra forma”. Además, desde la Nación aseguran que se piensa cómo seguir aunque hoy no existen precisiones. El IFE se pensó en primera instancia para las familias que no tuvieron ingresos estables. Con la llegada del coronavirus apareció un segundo pago. Allí la medida se amplió al bancarizar a todas aquellas personas que no tenían clave bancaria única (CBU).