Luego del anunció sobre su recuperación, Fede Bal dió una nota en Telenoche, donde habló de todo. Sin embargo, hizo mucho hincapié en que los jóvenes se hagan estudios y análisis, porque la edad no te previene de contraer una enfermedad como el cáncer, tal como lo demostró el actor. A su vez, bromeó con el perfil mediático que tenía antes y le tiró un palito a los medios: “Siempre en las notas que me hicieron era ‘se lo vio salir con una chica de un boliche’”.

“Hay mucha gente que dice ‘yo no quiero hacerme el estudio ni el tratamiento’, y la verdad es que es el único que te salva. La fe, la naturaleza, la buena alimentación son todos complementos. Mucha gente le tiene miedo a la quimioterapia, a la radioterapia y sí, por momentos es invasivo. ¿Se te puede caer el pelo? Sí, pero te va a volver a crecer. Hay que entender que hay cosas que uno tiene que dejar de lado pensando en el verse sano”, comenzó a declarar Fede.

Y continuó: “Yo siempre me vi sano, siempre sentí que me iba a sanar. Siempre sentí que esto era por algo o tal vez para algo, que iba a conseguir una enseñanza grande que me dé la vida”, haciendo alusión a la positividad con la que transitó estos cuatro meses de recuperación. Hace unos días, Bal hizo una publicación junto a Carmen Barbieri y escrbió: “Perdón presi, pero en estos momentos esta es la distancia social que manejamos con la vieja”.

Laurita Fernández, la ex novia de Fede, también manifestó su emoción al enterarse de la buena noticia. “Me puso muy muy feliz enterarme sobre su recuperación. Me imagino cómo habrán vivido todo este proceso, por eso este desenlace hermoso me puso muy contenta y quise mandarle un mensaje de cariño, aliento y apoyo. Siempre sentí que se iba a curar. Yo la verdad es que estaba muy positiva sabiendo los riesgos que tenía, pero con mucha esperanza”, reveló la bailarina.

Finalmente, Bal aprovechó la exposición en el noticiero de El Trece y se sinceró: “Creo que esto me puede servir para dar un buen mensaje. Siempre en las notas que me hicieron era ‘se lo vio salir con una chica de un boliche’. Y la verdad, por primera vez estoy dando un mensaje y hablando de algo que en nuestra generación, donde hay muchos jóvenes que no se hacen estudios, abre los ojos. Y hay muchas personas que me agradecen”.