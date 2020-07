Como si se tratara de un vuelto de facturas para el mate, en el Concejo Deliberante de Santa María se perdieron $169.603 (ciento sesenta y nueve mil seiscientos tres pesos). El Aconquija tuvo acceso a una nota emitida para la Presidenta del Concejo Deliberante de Santa María, Concejal Soledad Condori. La misma fue escrita por el Prosecretario del Concejo, Contador Roberto Edmundo Vargas.

En la nota a la que accedió El Aconquija no sólo se pone en claro manifiesto que Condori ya se encuentra informada del faltante de esta exorbitante suma de dinero, sino que además han transcurrido más de 3 meses de esta situación de irregularidad y la Presidenta del Concejo Deliberante no ha tomado cartas en el asunto aún. Es por ello que ante esta falta de respuesta por parte de su superior, el Prosecretario ha decidido reclamar nuevamente por este faltante.

“El saldo real del Libro Caja al día 29/02/2020 fue de $179.546,43, y el saldo del Libro Banco fue de $56.58. Por lo tanto, al 29/02/2020, debería haber recibidio, como nuevo responsable, un saldo disponible de $179.603,01. Pero como es de vuestro conocimiento, también, el Ex presidente sólo hizo entrega a los nuevos responsables la suma en efectivo de $10.000, por lo tanto está faltando rendir la suma de $169.306,01”, detalla en el documento Vargas.

Además, sin ningún tipo de rodeos, el actual Prosecretario declara que los responsables salientes, el Ex Presidente Álvaro Roberto Herrero y la Ex Prosecretaria, Claudia Andrea Meza “aún no rindieron al erario público el faltante de $169.603, 01, que al momento del acto del cambio de responsabilidad, era considerado como fondos pendientes a rendir cuentas, como así lo indica el Acta de Cambio de Responsables de fecha 2 de Marzo del año 2020”.

Considerando que “el Primer Semestre del 2020 cerró el 30/06/2020, y ante la ausencia de respuesta por parte de los Ex responsables”, el Contador Vargas le propone a la Presidenta del Concejo Deliberante “actuar en consecuencia a través de una Carta Documento a los responsables directos […] a fin de que se reintegre a la hacienda pública dicho faltante”, concluye el comunicado que -aún- no ha tenido respuesta.