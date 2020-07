Como ya es de público conocimiento para los catamarqueños, el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, al parecer no se cansa de los atropellos hacia los trabajadores. Tal es así que ahora intimarán a jubilarse a los empleados públicos que cuenten con la edad estipulada. En el día de ayer, publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 1179. Dicha medida está estrechamente ligada con la tan polémica reforma que vienen militando desde el oficialismo y las cual nos lleva a pensar: ¿Jalil quiere jubilar empleados para poner a “su gente”?

Si bien se sabe que luego de cumplir la edad estipulada y los años de aportes correspondientes, una persona ya se encuentra en condiciones de jubilarse, también tiene la opción de seguir trabajando unos años más de lo estipulado. Principalmente si el hecho de jubilarse afecta drásticamente su bolsillo, como es en el caso de muchos empleados públicos de la provincia que aún no desean retirarse.

La Titular de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), Contadora Estela Plaza, brindó aclaraciones al respecto de este decreto. “Lo que se ha hecho con esto es simplemente unificar en un organismo como es AGAP, que es quien tiene la función de todos los temas previsionales de la provincia de Catamarca, para que AGAP realice estas notificaciones por ser el órgano que entiende de esta materia a nivel provincial”, declaró la funcionaria.

La Contador Plaza salió a poner paños fríos ante la medida tomada por Jalil, quien saca a relucir su faceta empresarial con esta “reducción de personal”. “Simplemente lo que se está haciendo es reglamentar quién va a hacer la notificación de estas leyes provinciales. Es una reglamentación que se hace de estas leyes para ver cómo se va a implementar la notificación”, explicó Plaza.

Sin embargo, resulta imposible no pensar que esta repentina “regulación” no esté relacionada con reciente reforma judicial. Ya que la misma también puso en tela de juicio la edad jubilatoria de los Magistrados, con la cual el Ministro de la Corte, José Cáceres, se manifestó en desacuerdo hace unos días. Si el Gobernador Jalil quiere “invitar” a jubilarse a todo aquél que no sea afín a sus políticas, debería hacerlo más gradual y discretamente.