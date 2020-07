Lizardo Ponce siempre expuso en redes los problemas que se le presentan con su nombre. Se lo cofunden con Lisandro o lo escriben con “s”. No es común, pero él lo lleva muy bien. En el día de ayer, en una entrevista con Pronto relató una insólita anécdota de su infancia, que le ocurrió en la búsqueda de otros Lizardos. Y no sólo reveló es en el vivo de Instagram, sino también contó por qué no quiere que su familia lo vaya a ver al Cantando 2020.

“¿Cómo fue ser en la infancia Lizardo, llevar ese nombre tan particular?”, lo interrogó Nicolás Peralta. “Fue difícil porque siempre me confundían con Lisandro o me preguntaban si era mi apellido. En un momento dije ‘ay qué paja’ tener que explicar siempre. Pero tampoco tenía la opción de cambiármelo porque mi segundo nombre es Héctor, y prefiero Lizardo”, confesó el influencer con humor.

En ese momento, recordó una anécdota de su infancia muy graciosa. “Cuando era chico encontré un grupo en Facebook que se llamaba ‘Todos los Lizardos del mundo’, y había 150 unidos. Entonces yo dije ‘listo, entro, acá están mis amigos, ellos me entenderán’. Y cuando entré, al tiempo me sacan y me mandan un mensaje diciéndome: ‘Perdón pero Lizardo apellido es, no Lizardo nombre’. Entonces me quedé como medio sólo”, bromeó.

Lo positivo es que al ser un nombre poco común, le otorga al periodista cierta identidad, y por eso es que ahora ama su nombre. Sobre todo en la farándula, donde es uno de los únicos Lizardos que existen. El joven de 30 años aseguró: “Lo más tremendo de todo es que mis hermanos son Martín, Matías y Milagros. Algo me vieron mis papás. Ahora me encanta ser Lizardo, me amigué con mi nombre hace rato”.

Asimismo, Ponce habló sobre su participación en el Cantando por un Sueño, y confesó que lo relaja un poco saber que su familia no puede asistir. “Por un lado me gustaría que estén y por el otro agradezco que no puedan venir por los nervios Es mucho más intenso cuando están todos ahí. Así que por ese lado agradezco tenerlos en Córdoba”, concluyó el periodista con cierta nostalgia por no poder verlos debido a la pandemia.