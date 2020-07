Desde que Lizardo Ponce fue convocado para el Cantando 2020, no para de generar polémica. Discutió con Karina Iavícoli y ayer la defenstró en Twitter, lo echaron de un móvil de LAM, cantó frente a uno de los jurados y no gustó nada, entre otras cosas. Ahora tuvo un nuevo error que lo puede comprometer en el certamen: le mandó un audio cantando al productor de Ángela Torres.

La situación comenzó ayer por la tarde cuando Lizardo recibió un micrófono de regalo. Estaba tan emocionado cantando con el equipo, que no se dió cuenta de que le envió un audio donde interpreta la canción que cantará en el certamen, al productor de su amiga Ángela Torres. Parece que tampoco tuvo tiempo de eliminarlo, porque confesó que el receptor no podía dejar de reírse.

“Amiga, me confundí. Le mande a Facu tu productor mi canción del Cantando 2020. Yo cantando con micrófono. Y me contestó riéndose. Me puso muchos ‘jajajaja'”, se podía leer en el mensaje de Whatsapp que le mandó Ponce a la cantante. El problema podría surgir porque ayer Ángela lanzó el video de su nueva canción “Guapo”, en el que participa el periodista. Es posible que haya tenido al productor en sus chats recientes.

No obstante, Facu no fue el único que se rió al escucharlo cantar a Lizardo. Hace poco el influencer hizo un vivo en Instagram con Tini Stoessel en donde le demostró sus dotes interpretativos. El periodista entonó “Ella dice”, la nueva canción de la ex Violetta. Sin embargo, la reacción de la actriz no fue la que esperaba, quien no pudo contener la carcajada al escucharlo.

A pesar de que Ponce no es el mejor cantante del certamen, sí es uno de los más fuertes. Durante la cuarentena, el instagramer hizo vivos con distintos famosos casi todas las noches, lo que le generó un montón de fans. Maite Peñoñori le consultó a los participantes del Cantando a quién le tienen más miedo y todos respondieron que a Lizardo. No por su manera de interpretar. “Le tienen miedo al teléfono”.