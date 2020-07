En la edición de Pampita Online de ayer, Silvina Luna confesó por qué se fue de Incorrectas, el ciclo televisivo que conducía Moria Casán: “Tuvmos un entredicho”. Por lo que al escucharla, La One le replicó a través de Twitter. El programa de la diva se emitió durante un poco más de un año. Sin embargo, al llegar la cuarentena, la lengua karateka prefirió cancelar el ciclo, en vez de seguir conduciendo desde su casa.

En el programa de Pampita, las panelistas se encontraban analizando la pelea entre Marcela Coronel y Denise Dumas, lo que terminó con Silvina recordando su renuncia al ciclo de Moria. “Cuando uno se va de un programa no es sólo por un hecho. A mi me pasó y es como que venís gestando desde antes otras cosas. Nunca hay una sóla razón”, comenzó la modelo. Y luego confesó: “Me fui de Incorrectas por un entredicho que tuve con Moria”.

Sin embargo, a continuación Luna aclaró: “Ahora viéndolo a la distancia no tenía nada que ver, fueron dos opiniones diferentes, pero ya tenía ganas de hacer otras cosas y ya no estaba con la energía puesta en el programa. Entonces me agarré de eso para poder irme, es la realidad”. Estos dichos provocaron que Casán le replique por Twitter. “Reina fué un placer cuando me hablaste, sos hermosa persona”, se sinceró La One.

Muy comprensiva, Moria le confesó que volvería a tenerla como panelista. “Por supuesto, siempre encantada de en algún momento volver a trabajar, no problem, agradezco tus disculpas, yo no lo necesitaba pero me dijiste que vos si lo necesitabas…así que fue una charla súper!!! #Enjoy y a seguir buscando camino!!!”, le contestó la lengua karateka con una bondad que mucho no la caracteriza.

Esta semana se filtraron unos insólitos audios de 2015 del doctor Mühlberger que lo comprometen mucho. Se lo puede escuchar feliz por el encarcelamiento de Moria en Paraguay, y en otros la acusa por consumir cocaína. Vale recordar que la diva fue una de las únicas que lo defendió cuando lo acusaron de ejercer mala praxis, y por tener irregularidades en el consultorio. Por lo que La One lo defenestró en Twitter: “Eso pasa porque el Doc estaba o está enamorado de su obra que soy #shoooo y le agarró ataque de celos”.