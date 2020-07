Natalia Oreiro es una gran actriz y cantante argentina, que ha construido una mega carrera no solo en nuestro país, sino también en varios países de Europa. Dentro de pocos días, abre paso a un nuevo momento en su carrera profesional con el estreno de su documental en Rusia, “Nasha Natasha” (Nuestra Natalia) que podrá verse por medio de la plataforma Netflix. Su popularidad en Rusia se debe a el éxito de sus novelas, que trascendieron las fronteras de Argentina y llegaron a todas partes del mundo.

Hace algunos años, realizó una gira por 16 ciudades de Rusia, pasando por la parte de la Rusia europea, las provincias del Lejano Oriente ruso hasta el océano pacífico. Su experiencia como viajera quedó registrada en este documental, que ya se estrenó en el Festival de Cine Internacional en Moscú. En el film se muestran todas las intimidades de la vida de la artista, sus momentos arriba y abajo del escenario durante esta gira y la calidez transmitida por todos sus fanáticos de todos los rincones del mundo.

La pandemia del coronavirus logró que la esposa de Ricardo Mollo se uniera al mundo de Internet y recién este mes se abrió una cuenta en la red social Instagram para mantener contacto con sus seguidores, ya que debido al aislamiento social se encuentra en su casa sin poder trabajar. “Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a limpiar, volví a comer, volví a leer y me pregunté… ¿Qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram?” decía Natalia en el primer video de su cuenta oficial.

En pocos días ha llegado a más de 300 mil seguidores. “¡Yupi! El 6 de agosto se estrena en Netflix en todo el mundo mundial la peli que rodamos con @Martinsastre en Rusia. Qué felicidad poder compartirlo con tod@s” expresó la actriz protagonista de Gilda, no me arrepiento de este amor.Debido al gran amor que siente por Rusia, no solo desde lo profesional, la cantante pidió la solicitud de la ciudadanía rusa y aseguró que cuando se termine la pandemia volverá al país.

Es tanta la popularidad que tiene Natalia Oreiro en este país, que hace algún tiempo, en un informe realizado por ESPN para el último mundial, se determinó que la cantante es más querida por los rusos que el gran jugador de fútbol Lionel Messi, que suele ser una de las personalidades más queridas por todos a los largo y ancho del planeta.