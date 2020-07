Oriana Sabatini vive hace más de un año en Italia junto a su novio Paulo Dybala, con quien hoy cumplen dos años de relación. La cantante siempre mostró en sus redes que extraña a su familia y amigos de Argentina. Sin embargo, ahora que no se le permite venir al país debido a la pandemia, la distancia se le hace más difícil, sobre todo, porque hace más de seis meses que no ve a sus más allegados. Para demostrar su presencia, le reaccionó una foto a Catherine Fulop y le dedicó: “La más linda”.

En la imagen que subió a Instagram, se la ve a Catherine en el gimnasio de su casa haciendo ejercicio. Allí le dejó un mensaje a sus seguidores: “Quiero que entendamos que no hay que hablar nunca del cuerpo de nadie, cada uno de nosotros habitamos el cuerpo pero no somos, sentimos, hacemos y eso debe ir por encima del envase”. Hace una semana, Oriana hizo un posteo en donde también habla de los cuerpos y de los trastornos alimenticios que sufrió. Al ver la foto de Fulop le comentó: “Te amoooo”.

Seguramente la modelo venezolana no redactó ese texto sólo apoyando a Sabatini, sino también para repudiar la tapa de Revista Caras. En el día de ayer, muchos programas de televisión, famosos y usuarios de las redes criticaron la decisión de los editores, por discriminar a Amalia, la hija mayor de la Reina Máxima. Caras se defendió manifestando que su mensaje no era gordofóbico y que querían terminar con la estigmatización del cuerpo femenino, pero no lo hicieron de la mejor manera.

La semana anterior, Fulop salió a defender a su hija Oriana por la confesión que hizo en redes. La actriz reveló que a ella y a Ova Sabatini, les costó mucho darse cuenta que la cantante estaba enferma. Y le recomendó a los padres que tengan cuidado con las cosas que les dan a sus hijos. “Cuando era adolescente Oriana leyó Abzurdah, el libro de Cielo Latini, la tomó como una referente. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas”, se lamentó Catherine.

Hoy Oriana y Paulo cumplen dos años desde que están juntos. La modelo compartió en su historia de Instagram el gran regalo que le hizo su novio. Muchos globos con forma de corazón, y rosas rojas y blancas que escriben “Te amo”. Por su parte, Sabatini le expresó su agradecimiento: “Ya son dos añitos. Te amo con toda mi alma”.