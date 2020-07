Hace pocos días, la cantante Tini Stoessel estrenó su nuevo tema musical “Ella dice” que ya es furor en todas las redes sociales. Desde entonces, la cantante ha brindado varias entrevistas en los medios para promocionar su nueva creación artistica. En este contexto, Pampita, que ha mostrado ser fan de la joven artista pop, asistiendo a varios de sus conciertos, aprovechó para entrevistarla en su programa Pampita Online y en cierto momento logró incomodarla con sus preguntas.

Si bien se hablaron de temas relacionados a su carrera profesional, las cosas se pusieron tensas cuando la modelo le consultó por sus ex parejas. Primero le preguntó si era cierto que Pepe Barroso Silva, el ex novio europeo de la cantante, le había escrito cuando se enteró de su separación del cantante Sebastián Yatra. “Eso lo leí y dije ¿qué?… Vos más que nadie sabés las cosas que se pueden llegar a decir y que son mentiras. Nada, ni idea” expresó Martina y además contó que tiene una muy buena relación con él y que es amigo íntimo de su hermano Francisco.

Luego, Pampita insistió con la vida sentimental de Stoessel y le preguntó por el cantante colombiano, ya que en otras entrevistas, Tini, reveló que volverán a trabajar juntos muy pronto, protagonizando una tira en Colombia. Proyecto que a pesar de la cuarentena aún sigue en pie. “¿Y no es difícil trabajar con una expareja, encima que estamos enamorados, va a haber besos en la ficción? Es una persona que quisiste mucho. ¿Cómo te imaginás trabajando con él?” le consultó Carolina.

En ese momento, la actriz se mostró bastante incómoda y expresó: “No lo sé y no lo estoy pensando tanto. Voy a ver el día que me pase, cómo lo manejaremos. Los dos somos muy profesionales, no tengo dudas, y nos tomamos muy en serio las cosas. Así que sé que en eso va a ser muy llevadero. Y después, en lo personal, es algo personal y supongo que también lo viviremos entre los dos. Pero yo creo que va a estar todo bien.”

La profunda charla entre ambas también tuvo momentos de risa y jutas protagonizaron un gracioso blooper, en cierto momento la modelo se interesó por ver mediante la videollamada el look de la artista, ya que siempre la rompe con cada uno de sus atuendos. “Quiero ver qué tenés puesto, a ver. Tenés un top divino, qué lindo…” manifesto Pampita. “Bueno, y acá tengo el pijama y las medias, o sea, es lo que hay…” dijo Tini mientras levantaba la pierna y dejaba ver su pantalón animal print de friselina con el que duerme, mientras se reía junto a la gente del piso sobre este particular outfit.