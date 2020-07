En los últimos días nuestro país ha sufrido varios episodias de inseguridad que han quedado resonando fuertemente en nuestra sociedad. Incluso los famosos se han hecho eco de estas situaciones, como, por ejemplo, la China Suárez, que por medio de su cuenta de Twitter habló del caso del jubilado que le disparó al ladrón. Por esto, el animador infantil Piñón Fijo, recordó un viejo episodio de inseguridad que le tocó vivir “Pensé, me voy a arruinar la vida” expresó.

En una entrevista que le realizaron en el programa de radio Vorterix, “Últimos Cartuchos” conducido por Migue Granados y Martín Garabal recordó esta experiencia de cuando aún no era conocido como Piñón Fijo en la tv y realizaba animación en fiestas de cumpleaños. “Una vez en los intervalos de unos cumpleaños, cuando todavía no era tan conocido, andaba en una combi y llegaba con los megáfonos arriba, era un lío bárbaro. Cuando tenía un break, volvía a casa un ratito y ni me despintaba” comenzó diciendo.

“Un día volví a casa, no me di cuenta y dejé la combi abierta. Entré a casa, picoteé algo ahí y sonó la alarma de la combi. Salgo, una moto y un tipo sale corriendo de adentro de la combi que me quiso robar el estéreo, pero no lo logró” continuó. “Salió corriendo, se subió a la moto y se van. Yo, enceguecido, y vamos a un tema muy picante de la realidad nacional, me subo a la combi y los empiezo a seguir. Los tipos miraban así, se daban vuelta y yo ahí, ciego” prosiguió contando.

“No sé qué hubiese hecho si los alcanzaba. En un momento reaccioné y pensé: estoy pintado de payaso. No solo no sé qué voy a hacer si los alcanzo, sino que estoy pintado de payaso y me voy a arruinar la vida. Frené, bajé pulsaciones y me volví. Eso fue una locura” explicó. Durante la entrevista el artista compartió algunas anécdotas más sobre su carrera con los conductores del show. “Empecé a maquillarme cuando hacía talleres de mimo, en los que interactuaba con los chicos. Ahí me di cuenta que me estaba perdiendo lo que más amaba que era cantar” dijo el payaso más amado por los chicos.

“Entonces armé la mixtura de ponerle la boca grande al payaso. Probé algunas veces con la nariz pero tengo fea voz, imaginate con la nariz. Así que dije no, queda así. He ido puliendo los maquillajes a través del tiempo” contó sobre sus comienzos. Respecto a los mitos que muestran la imagen del payaso como un personaje triste o malo según donde lo encontremos, el animador expresó: “Estoy convencido que somos todos payasos en esta sociedad. Los abogados, los periodistas, los mecánicos, todos. Creo que en un punto nos dibujamos la sonrisa porque nos morimos de angustia en el mundo que nos toca vivir y no estoy hablando sólo de pandemia.Instintivamente nos ponemos una sonrisa de payaso para poder convivir y construir desde la alegría”