Ayer, cuando Yanina Latorre habló sobre el nuevo romance de Karina Jelinek con Florencia Parise, que habría comenzado con un trio con el marido de Florencia, las cosas se salieron de control y la esposa de Diego Latorre contó sus planes para hacer un trio con su marido. Incluso bromeó diciendo que ya le ha dicho a Diego que le gustaría hacer un trio con Karina Jelinek.

“Lo único es que no me separo y me quedo con vos. Ya lo dije varías veces que haría un trío con Jelinek sin problemas” aseguró la panelista. “Mi plan es el siguiente, no lo haría en Argentina. Lo haría afuera. Con alguien de otro país, no con Karina. Una noche salgo, me levanto a una y la llevo al hotel” explicó la angelita. Luego de esas declaraciones sus compañeros en el piso le consultaron si alguna vez había compartido la cama con su marido junto a otra mujer.

“Nunca hice un trio. Es una fantasía recurrente” confesó Yanina Latorre, que en ese momento se percató de lo fuerte de sus palabras. “Pobre Lola que está mirando y Dora también” dijo. “Bueno Lola, mamá se quiere divertir. Me quedan pocos años. Hay una edad en la que ya no te da la cadera para hacer un trio” cerró diciendo. En el programa de hoy, Ángel de Brito mostró al aire un audio de la participante del Cantando 2020 donde desmiente los dichos de su panelista.

Karina confesó que era mentira lo que Yanina contaba, que le molestaba que no le hubiera escrito para saber si eso era cierto como hacen otros periodistas y se mostró enojada ya que la panelista siempre dice que ella es divina pero no le escribió para chequear la información. Y cerró el audio con una picante frase “Y si salgo con una mujer, ¿Cuál es el problema?” ayer también se había comunicado con Ángel por medio de mensaje de texto y mantenía la misma postura del audio.

“Buen día Ángel, estoy re soltera, re soltera que Yanina deje de decir zonzerías” expresó el conductor con el teléfono en la mano mientras leía las palabras de Jelinek. “Me gustó la palabra, me diste ternura, es dulce” expresó Latorre, quien se mantuvo firme en sus dichos y sentenció: “Si ella quiere, que nos dé una nota, un Skype o lo que sea y me la desmienta. Tengo cuatro fuentes, se me van sumando” y agregó que la información que tiene no es toda favorecedora para la ex de Leonardo Fariña y que ella prefiere no contar eso.