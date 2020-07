La guerra Yanina Latorre vs Pampita, comenzó hace un par de días, cuando la angelita contó al aire del programa de Ángel de Brito, cuánto gana la modelo por su programa Pampita Online. Cansada de tantas acusaciones, Ardohain le respondió a Latorre al aire de su programa: ” Todos los que opinan de mi sueldo… deberían decir cuanto cobran ellos, me parece de re mal gusto. Y ojalá cobrara esos números” “Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo. ¿Hasta cuándo?, ¿Qué les pasa? Por favor” sentenció Caro.

Si bien en ningún momento mencionó el nombre de Yanina Latorre, era claro que el mensaje iba dirigido para ella, ya que fue la encargada de decir que la esposa de Roberto García Moritán no le pagaba a sus panelistas y quien contó al aire que la modelo ganaba “un palo doscientos”. Ante esta picante respuesta al aire de Net tv, ayer, la panelista de LAM arremetió duramente contra ella.

“Te voy a enseñar a panelear, o a dar información, ser periodista. Yo no tengo ninguna obligación cuando doy data de contar lo que yo gano. Yo te desafío a que esta tarde vos demuestres que sos periodista, averigues cuánto gano y lo muestres” comenzó diciendo Yanina. “Cuando necesitó volver a laburar, porque el marido está con poco laburo, hay que darle de comer a toda la familia, pagar el alquiler de la casa de Barrio parque, pidió un palo 200″ explicó la mujer de Diego Latorre.

Que además insistió en que las panelistas del ciclo de Pampita Online no cobran, ya que la modelo cree que hacerlas participar del programa hace que las chicas consigan contrataciones y trabajo promocionando sus redes en el show. “Pampita, con tu iluminación la gente no cobra”. disparó enojada “Me gustaría que todos los que estén ahí ganen dinero. Acá, gana el conductor pero nosotras cobramos y tenemos para comer y para vivir” disparó la angelita.

“Incomodaste a Hernán Drago hablando de sexo, que te lo llegan a decira vos y lo matás, incomodaste a Tini,que acaba de cortar y no la está pasando bien, el año pasado te reíste del miembro de Luciano Castro. Te reíste y contaste cosas espantosas de sexo, que no me parece mal, porque acá lo hemos hecho, pero después te haces la Madre Teresa de Calcuta… cuando vos vas fuerte, te vuelve fuerte” cerró diciendo enojada Latorre. ¿Cómo continuará esta guerra entre las mujeres? ¿La enfrentará Pampita y aceptará el desafio que le puso Yanina?