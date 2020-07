En medio de la crisis económica que venía sufriendo Argentina, la cual se vio agudizada por la pandemia de Coronavirus y el incremento de la mora por parte de los clientes, desde algunas entidades bancarias privadas tomaron la decisión de realizar un recorte. El mismo está relacionado y afectaría al límite disponible de compras en cuotas con tarjetas de crédito.

Diferentes clientes de múltiples entidades financieras ya están siendo notificados mediante correos electrónicos. En estos mensajes, los bancos explican y notifican sobre el ajuste del tope disponible para la modalidad de pago en cuotas. Sin embargo, también se aclara expresamente que dicho límite se ve preservado en el caso del pago de una cuota.

Por ejemplo, si un banco privado notifica a su cliente que el monto para pagar en cuotas del cual dispone es de $10.000, a partir del mes de septiembre ese monto se verá reducido en un 70%. Con lo cual, su nuevo monto para pagar en cuotas será de $3.000. Por otra parte, voceros de bancos privados aseguraron que esto se trata de una medida en la cual “no hubo consenso para llevar adelante una política comercial alineada”.

También se aclaró que esta medida específico de clientes, particularmente en aquellos que no tienen productos con el banco más allá de tarjetas de crédito. Es decir, si hay clientes que tienen una tarjeta la cual no usan nunca o esperan una promoción especial para usarla sólo en esa ocasión, en esos casos se les bajará un poco el límite ya que esta medida buscará privilegiar al cliente más fiel. O sea, al que menos se vio afectado por la crisis económica y no redujo drásticamente sus consumos.

Finalmente, se aclaró que estos límites no están relacionados a una cuestión inflacionaria sino que es una política que tiene que ver con una baja rentabilidad. En este aspecto, indicaron que buscan focalizar los beneficios en los clientes que son usuarios recurrentes y en los clientes que cuentan con paquetes o plan sueldo.