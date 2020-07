El senador nacional, Dalmacio Mera, remarcó que es positivo avanzar con un núcleo de coincidencias básicas sobre la reforma de la Constitución: “hay varios proyectos de reforma, desde que gobernaba Oscar Castillo, que también propuso la reforma; la exgobernadora Lucía Corpacci también la propuso; Raúl Jalil, actual gobernador, sostiene esa idea de la reforma. Creo que la diputada Cecilia Guerrero también tuvo participación en la idea de reforma anterior, ha presentado un nuevo proyecto”

“Hace falta que el sistema político o a todos aquellos que nos interese cómo diseñar las instituciones de nuestra provincia nos sentemos en una mesa. Ojalá nos convoque el gobernador, leí que estuvo hablando de eso con los partidos políticos de la oposición desde el inicio de su mandato. Lo que debemos hacer los partidos es discutir los distintos proyectos, y que cuando se discuta en el recinto la declaración de necesidad de reforma, ya haya un núcleo de coincidencias básicas en donde ya hayan participado los distintos sectores, no sólo los políticos”, manifestó Mera.

“Cuando se discuta en el reciento de Diputados para declarar la necesidad de reforma será necesario que haya un núcleo de coincidencias básicas, en el que hayan participado los distintos sectores, por cierto, no solo los políticos, y que a partir de eso se discutan las distintas variantes sobre los temas en que haya coincidencia y se pretendan reformar; sino, es difícil que ocurra la reforma”.

Además, Mera habló de la eliminación del Consejo de la Magistratura: “la verdad no lo hubiese eliminado si no tuviera algo para reemplazarlo y mejorarlo, que es lo que está haciendo el gobernador. Era una autolimitación al Ejecutivo, y la verdad que no funcionó bien. No tuvo y la eficiencia que era requerida. Supongo que lo que viene es mejor, tiene una mayor representación por los sectores que están participando”.