El próximo lunes, comienza el Cantando por un Sueño 2020 y desde que se conocieron a las 20 parejas que van a integrar el show, han aparecido los primeros conflictos. El primer caso fue con Karina Jelinek y su compañero de canto, quien se quedó sin trabajo luego de que la mediática pidiera cambiar de soñador porque no coincidian vocalmente. Este fue uno de los temas más comentado en todos lados y Pampita opinó en su programa sobre esta actitud de Karina Jelinek.

“Me sorprendió mucho que Karina Jelinek haya echado a su compañero de canto. Yo ayer hablé con Cristian, somos muy amigos, de hecho, con la pareja de él también, somos los cuatro muy amigos. Y me dijo que estaba muy sorprendido con la noticia y que se había enterado hacía dos días” expresó la panelista del ciclo Barby Franco, respecto de lo ocurrido. “Y perdió su puesto de trabajo” acotó Pampita.

“No sabés lo que son, es un tipo súper humilde que la rema en dulce de leche y es muy, pero muy talentoso”, le respondió Franco. “¿Ella lo llamó y le dio alguna explicación de por qué pidió un cambio?”, preguntó Ardohain. “Ella dijo en una nota que no se sentía segura, y que quería sentirse segura con otro compañero, y creo que ahora lo va a hacer con el profe de canto. Pero él me dijo que se enteró todo por tele y la producción y que todavía no recibió ningún llamado” sentenció la novia de Fernando Burlando.

“No cuesta nada levantar el teléfono y decir bueno, disculpame. Es verdad que los participantes muchas veces cambian coach o bailarín, porque tiene que haber una química con el compañero, pero eso no quita el respeto por el otro y llamarlo decírselo en persona, que no se entere por otro lado. Ojalá lo puedan reasignar a otra persona” expresó Carolina destacando que la modelo no había tenido una buena actidud hacia su compañero de certamen.

Esta actitud de Karina Jelinek dio mucho que hablar en las redes sociales, incluso pidió disculpas y explicó los motivos para este cambio por medio de su cuenta de Twitter, pero finalmente optó por borrar su publicación. Luego, el conductor de LAM, contó que había hablado con la ex de Leonardo Fariña y que ella la comentó que en redes, había gente pagándole a otros, para iniciar una campaña mediática en su contra por lo sucedido con su compañero Cristian. A pesar de esto, hemos visto que desde que se enteró de su participación, Jelinek ha estado practicando constantemente para lucirse frente al jurado del show con su presentación.