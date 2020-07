Luego de los tres meses que Pampita Online estuvo fuera del aire debido al comienzo de la cuarentena por el coronavirus, diversos panelistas fueron convocados para integrar el ciclo, e ir rotando su presencia en el piso para evitar las posibilidades de contagio. Rocío Guirao Díaz, venía participando de las ediciones anteriores del programa, e incluso formó parte durante la primer parte del año, pero en su regreso, tomó la decisión de rechazar la propuesta de la modelo.

Yanina Latorre, había contado hace algunos días atrás que la producción no le pagaba a las panelistas de Pampita y reveló el sueldo millonario de la modelo para realizar el show. En ese contexto, la esposa de Diego Latorre, habló de la experiencia de Rocío Guirao Díaz y explicó porque no regresó. “A Rocío Guirao Díaz le ofrecieron 5.000 pesos, fue una vergüenza. La condición es que Pampita pidió un palo doscientos, arregló por un poquito menos, y ella cobra un montón de guita pero de sus panelistas ninguna cobra” contó la angelita en su momento.

Luego, Carolina Ardohain salió a responderle y le pidió que dejara de decir que sus chicas no cobraban y que le parecía de mal gusto andar contando cuanto ganan los demás. “Ojalá cobrara esos números” expresó la modelo. Luego Yanina volvió a desafiarla y le dijo que averiguara de cuánto era su sueldo y que lo expusiera en su programa “te voy a enseñar a ser periodista” expresó picante la mamá de Lola Latorre. Luego de todas estas frases, Ángel de Brito se puso en contacto con la mujer de Nicolás Paladini para que diera su versión de los hechos.

“No estoy más porque yo no quiero. Entiendo que cueste entender que alguien no quiere estar en la tele, pero es así. No estoy porque no quiero. La realidad es que este año yo arranqué el ciclo, una semana o diez días antes de la pandemia. Después cortamos y para volver la oferta estuvo pero a mí no me cerró” comenzó diciendo la chica fitness. “Yo estoy trabajando con el contenido de muchas marcas desde casa y me rinde más. No me gusta hablar de plata pero me convenía quedarme en casa, me rinde más” expresó.

“Estoy haciendo la cuarentena con mi mamá, que tiene asma crónica y la cuido un montón. Me cuido el doble por ella, entonces cada decisión que tomo para salir de casa la pienso un montón. Con todo el amor del mundo, la llamé a Pampita y le conté que no me cerraba la ecuación. Insisto: es difícil para algunos entender que alguien puede no querer estar en la televisión pero es así. Yo soy una” expresó respecto a su decisión final para no volver.